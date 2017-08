De skulle beskytte byen. Nå frykter mange at Houstons demninger er dødsfeller.

Stormen Harvey har ført til enorme ødeleggelser i Texas, men den har ikke rast helt fra seg ennå. Torsdag hadde ekstremværet beveget seg østover mot New Orleans.

Dødstallet er steget til 31. 18 av dem er i Harris County, som inkluderer Houston.

I Houston er situasjonen fortsatt spent. De fleste butikkene er stengt, og det kommer stadig meldinger om at nye nabolag er rammet av flom, ettersom den ekstreme mengden nedbør finner nye veier ut til havet.

Frykter demningene

Den mest umiddelbare frykten i Houston de siste døgnene har vært at de to store demningene vest for byen skal briste. Barker og Addick er vannreservoarer omsluttet av jordvoller som skal holde på flomvannet og sluse det ut i Mexicogulfen.

Det rekordstore regnfallet fra Harvey har fylt strukturene til randen. De holder dermed på enorme vannmasser, som ville oversvømt store områder hvis de ble sluppet løs ukontrollert.

Begge demningene er bygget på førtitallet, og frykten er at de ikke tåler det voldsomme presset fra flomvannet. Vannet har presset seg over toppkanten av Addick for første gang i historien.

Tre måneder med flom

US Army Corps of Engineers, som administrerer USAs infrastruktur, slipper ut vann i kontrollerte mengder for å lette trykket på demningene og hindre at de brister. Dette har ført til at tusenvis av hjem i området er blitt oversvømt de siste par døgnene, og har skapt stor engstelse blant folk som bor i disse nabolagene.

Myndighetene forsøkte å berolige Houstons innbyggere torsdag om at demningene holder og fungerer bra. Det vil imidlertid ta lang tid å få vannet ut til kysten. Det betyr at noen nabolag vil være oversvømt i lang tid.

– Det vil trolig ta tre måneder å slippe ut vannet fra Harvey fra demningene hvis alt går etter planen, sa Edmond Russo fra US Army Corps of Engineers på en pressekonferanse torsdag morgen.

– Addick slipper nå ut 7000 kubikkfot i sekundet. Barker slipper ut 6300 kubikkfot.

Da demningene ble bygget var de omgitt av villmark. Siden har byen vokst og est utover i regionen. Nå bor tusenvis i umiddelbar nærhet av demningene.

«Disse nabolagene burde aldri vært bygget», sa Jeremy Justice fra Harris County Flood Control District til Texas Tribune tidligere i uken.

Christina Pletten

Fakta: Demningene rundt Houston Houstons to store demninger, Barker og Addick, består av store reservoarer omgitt av jordvoller. De ble bygget like etter krigen, etter at området hadde opplevd to store flommer. I løpet av de verste regnfallene under Harvey økte vannivået i reservoarene med 15 centimeter i timen, ifølge US Army Corps of Engineers.

Christina Pletten

Utvikling trumfer sikkerhet

I et av nabolagene, Ashford Hills, tok Bronwyn Turner sin første joggetur etter Harvey onsdag ettermiddag.

– Vi er ikke bekymret foreløpig, selv om gaten vår som du ser er fullstendig oversvømt, sier Turner, som er pensjonert journalist fra Galveston.

Houstons intense entreprenørånd og raske utvikling har vært både en velsignelse og en forbannelse, mener Turner.

Vi er bare noen hundre meter fra Buffalo Bayou, elven som skal bære mye av regnvannet fra Harvey ned til Mexicogulfen. Vanligvis er det en liten rolig elv. I dagene etter Harvey har den imidlertid vært over fire meter høyere enn normalen, og har bredt seg ut i en stor område.

– Dette er en by bygget på olje og gass. Den ekspanderte raskt vestover, uten at jeg tror at utviklingen tok spesielt store hensyn til geografiske forhold når de etablerte nye nabolag.

Brett Coomer / AP / NTB scanpix

Fortsatt farlig

Fra toppen av Barker-demningen ser alt rolig og idyllisk ut, hvis man ser bort fra den tomme, oversvømte motorveien nedenfor, og vannet som surkler ut i hissige virvelstrømmer i krisedepotet på utsiden av demningen.

Et par politimenn vokter inngangen og sperringen ved veien som løper rett forbi. En av dem tar Aftenposten med opp på kanten av jordvollen, som holder på mye av byens skjebne. Han forteller at han ikke ha vært hjemme på tre dager.

Faren er fortsatt ikke over. Det store dilemmaet er at vannet innenfor demningen skaper flom oppover i elveløpet dersom det ikke får slippe ut. Samtidig øker altså presset på selve demningsstrukturen.

Flere døde

Når vannmassene etter hvert forsvinner, kommer det med sine egne bekymringer. Dødstallet har krøpet oppover jevnt og trutt. Det foreløpig siste er 31.

Likevel er det forholdsvis lavt med tanke på det voldsomme omfanget av orkanen. Mange frykter imidlertid at antall døde vil øke når vannet går ned, og man får tilgang til områder som har vært helt oppslukt av vannmassene.

Atten personer er så langt meldt savnet, ifølge Associated Press.