Naziørn skaper igjen diskusjon i Uruguay

Den flere hundre kilo tunge gallionsfiguren i bronse, som holder et hakekors i klørne, har vært gjemt i en forseglet trekasse i et lagerskur i landet i mange år.

Admiral Graf Spee sank utenfor kysten av Uruguay i begynnelsen av andre verdenskrig. Helt siden ørnen ble gjenfunnet i 2006 har den skapt debatt, og nå er den igjen gjenstand for diskusjon. Årsaken er at regjeringen har bedt om råd fra øvrige myndigheter og landets jødiske samfunn om hva de skal gjøre med den.

Forslagene varierer fra å stille den ut eller auksjonere den bort, til å la den forbli skjult eller ødelegge den.

– Vi er bekymret for at ørnen skal representere et nazifristed i Uruguay som vil trekke til seg nazister, sa Israel Buszkaniec, som er president for landets jødiske sentralkomité.

Admiral Graf Spee var et symbol på den tyske flåten tidlig i krigen. Slagskipet seilte i Sør-Atlanterhavet og senket flere allierte handelsskip før krigsfartøy fra Storbritannia og New Zealand fant det og skadet båten i desember 1939.