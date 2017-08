Kristen femåring ble plassert i muslimsk fosterhjem. Nå diskuterer britene systemet.

Storavisen The Times har denne uken publisert en rekke artikler som blant annet har ført til krav om granskninger i regi av parlamentet. Avisen kunne tidligere i uken fortelle historien om en fem år gammel jente som bor i fosterhjem.

Interne dokumenter fra bydelen Tower Hamlets øst i London var til dels kildegrunnlag for artiklene. Avisen beskriver femåringen som «hvit og kristen». Jenta har i løpet av et halvt år vært plassert i to muslimske fosterhjem.

«De snakker ikke engelsk»

Her er noe av det som er kommet frem:

En barnevernsarbeider beskriver at jenta under et møte hulket, ikke ville tilbake til fosterhjemmet og sa at «de snakker ikke engelsk».

Jenta sa at en fosterforelder tok av henne smykket med kors og sa at hun burde lære seg arabisk.

Etter et møte med den biologiske moren fikk jenta med seg favorittretten pasta carbonara. Hun skal ha blitt nektet å spise den fordi den inneholder bacon.

Jenta skal ha sagt til sin biologiske mor at «jul og påske er teit» og at «europeiske kvinner er dumme alkoholikere».

Mødrene i de to fosterhjemmene skal ha brukt henholdsvis nikab og burka utendørs.

52.000 fosterbarn

Det finnes ikke statistikk over hvor mange av ca. 52.000 britiske fosterbarn som er i hjem med en annen etnisk eller religiøs bakgrunn enn barnets. Vanligvis er imidlertid problemet å finne fosterforeldre fra samme etniske minoritet eller minoritetsreligion som barnet.

I ni kommuner var foreldrene i samtlige fosterhjem hvite, viste en offentlig rapport i fjor. The Telegraph kunne onsdag melde at en annen London-bydel hadde brukt en kjent ytterliggående imam i sin innsats for å verve flere muslimske fosterforeldre.

– Svært urovekkende

Saken med 5-åringen har utløst flere krav om at nasjonale politikerne må ta affære. Robert Halfon, som leder utdanningskomiteen i parlamentet, sier at saken er svært urovekkende. Han mener det er viktig å finne ut om det er et engangstilfelle.

– Jeg ville vært like bekymret hvis et muslimsk barn som ikke snakker engelsk, ble plassert i et kristent fosterhjem som ikke snakket barnets morsmål og ikke viste respekt for barnets kulturelle bakgrunn, sier den konservative politikeren.

Foreslår lønn

Andre har meldt seg på i debatten med krav om bedre vilkår for fosterhjem. Foreningen The Fostering Network mener mangelen på fosterforeldre handler om at jobben stort sett er ubetalt og at minimumslønn ville økt utvalget av gode fosterhjem. Fosterhjem får dekket kostnader. Standardsatsene er nå fra ca. 1250 kroner uken til 2200 kroner uken.

– Finnes unøyaktigheter

Bydelen viser til taushetsplikt og har kun gitt en kort kommentar. Der hevdes det at det finnes unøyaktigheter i rapporteringen om saken. Det siste fosterhjemmet er, ifølge en talsmann, «engelsktalende og med blandet etnisk bakgrunn». Ifølge bydelen tar de hensyn til kulturell bakgrunn, nærhet til biologisk familie og nærhet til skole når de plasserer barn i fosterhjem.

Femåring til bestemoren

Tirsdag tok saken om den femårige jenta en ny vri. Under et rettsmøte bestemte en dommer, for øvrig en muslim, at jenta skulle flyttes fra fosterhjemmet til sin egen bestemor.

Dommer Khatun Sapnara sa at det var i barnets beste interesse å bo med et familiemedlem der hun kunne være trygg. Hun sa at der kunne jenta få sine behov dekket med tanke på «etnisitet, kultur og religion».