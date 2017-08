Minst fem drept i selvmordsaksjon i Kabul

En talsmann for innenriksdepartementet i Afghanistan, Najib Danish, opplyser at angrepet fant sted utenfor en av filialene til New Kabul Bank.

Mange medlemmer av sikkerhetsstyrkene sto og ventet utenfor banken for å ta ut lønn før id-feiringen, opplyser en annen kilde i departementet. Afghanske tjenestemenn sier angrepet var en selvmordsaksjon.

I ambassadestrøket

Den amerikanske ambassaden ligger noen hundre meter unna banken, og en rekke andre lands ambassader – blant dem den norske – ligger også i det samme området.

Det er ikke meldt om utenlandske statsborgere blant de drepte og sårede.

Ingen har ennå tatt på seg ansvaret for tirsdagens angrep, men både Taliban og IS har gjennomført en rekke selvmordsaksjoner og angrep i Kabul de siste årene.