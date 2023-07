Romteleskop tok spektakulære bilder av stjernefødsel

James Webb-teleskopet har markert et år med kosmiske bilder med et dramatisk nærbilde av en stjernefødsel.

Dette nye bildet fra James Webb-teleskopet viser en stjernefødsel 390 lysår unna. Vis mer

Bildet viser 50 babystjerner omsluttet av stjernetåke som befinner seg 390 lysår unna.

– Vær obs på at du kan bli overveldet! sier Nasa-sjef Bill Nelson i en Twitter-melding, og la til at bildet får stjernefødselen til å fremstå som et impresjonistisk mesterverk.

– Et år og eventyret har så vidt begynt!, legger Nasas nestkommanderende, Pamela Melroy, til.

Ingen av babystjernene ser ut til å være større enn vår egen stjerne, solen.

– Vår egen sol gikk gjennom en fase som denne for lenge siden, og nå har vi teknologien til å se begynnelsen på en annen stjernes historie, sier forsker Klaus Pontoppidan om det bemerkelsesverdige bildet.

James Webb-teleskopet ble skutt opp i desember 2021 og har vært i full drift siden midten av juli i fjor. Det er det kraftigste romteleskopet som noen gang er bygget.