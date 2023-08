Kampene ved fronten – det mislykkede angrepet ved Robotyne Videoer fra russiske kilder viser hva som skjedde da en ukrainsk kolonne angrep i forrige uke sør for Robotyne i Zaporizjzja. Nok en gang gikk ukrainerne i fellen. Ukrainske militærbloggere raser og mener ledelsen begikk katastrofale feil. En russisk drone flyr over den blodige frontlinjen sør for Zaporizjzja. Ukrainske stridsvogner og kjøretøy rykker frem mot en russisk skyttergrav. Det ender med et grusomt blodblad. Russiske miner. Panserverngranater. I tillegg blir ukrainerne teppebombet av artilleri. Etterpå står 8–10 ukrainske stridsvogner og pansrede kjøretøy igjen. Blodbadet i åkeren viser hva som skjer når noen gjør en feil.

Da røyken la seg, var et ukrainsk kompani nærmest utslettet. Bildene viser hvor høy pris ukrainerne betaler når et angrep går galt.

Det kokte over for den ukrainske militærbloggeren Constantine på X da han så de russiske videoene. De viser et ukrainsk angrep sør for Robotyne i forrige uke. Videoene er en del av russisk propaganda. Nå er de verifisert.

– Jeg har ingen annen konklusjon enn at den som planla dette angrepet, må rett i fengsel, skriver han.