Sjelden protest i Kina før partikongressen

Et uvanlig banner med krav om å fjerne Kinas president, Xi Jinping, skaper spenning før åpningen av kommunistpartiets kongress.

23 minutter siden

Røyk og protestbannere fra en bro over motorvei i Beijing torsdag.

Bilder og videoer på sosiale medier viser sjeldne protester torsdag mot kommunistpartiet og nye covid-restriksjoner.

Det skaper politisk spenning like før den 20. partikongressen, som åpner søndag. Den ukelange kongressen samler 2300 delegater. Her vil president Xi Jinping etter alt å dømme bli gjenvalgt til en tredje periode som landets sterke mann.

Torsdag dukket det opp et dusin bilder av to bannere som hang over Sitong-broen i bydelen Haidian i Beijing. Ifølge The Guardian var teksten på banneret som hang over motorveien:

«Vi ønsker mat, ikke PCR tester. Vi ønsker frihet, ikke nedstenginger. Vi ønsker respekt, ikke løgner. Vi ønsker reformer, ikke en kulturrevolusjon. Vi ønsker valg, ikke en leder. Vi ønsker å være borgere, ikke slaver.»

Et annet banner tok til orde for boikott av skoler og streik for å få fjernet Xi.

Søndag åpner den 20.partikogressen. Her vil president Xi Jinping etter alt å dømme bli gjenvalgt til en tredje periode som landets sterke mann.

Røyk fra bro

Videoer viste også røyk som steg opp fra broen. Et team fra BBC som besøkte stedet i etterkant, fant ikke spor av brann, men politiet var synlig til stede. Bloomberg rapporterer derimot om merker etter brann på broen.

Slike protester er uvanlig særlig før en viktig politisk begivenhet som kommunistpartiets kongress. De vil temmelig sikkert irritere partiledelsen og føre til streng straff for demonstrantene, ifølge The Guardian.

arrow-outward-link

Nupi-forsker: Ikke uvanlig

Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) sier at det «ikke er uvanlig med protester og demonstrasjoner i Kina».

– Men vi hører ikke så ofte om det. Protester mot covid-politikken har vi sett flere ganger tidligere, sier han.

Ifølge Gåsemyr er myndighetenes prioritering nummer én å hindre at slike protester sprer seg. – De bruker mer ressurser på å hindre spredning enn å forhindre enhver demonstrasjon. Derfor blir de slått ned veldig fort. Så banneret er helt sikkert raskt fjernet og protesten slått ned, sier han.

De siste ukene har Gåsemyr fått flere lignende henvendelser om protester i Kina. Ifølge Gåsemyr er det umulig å si hva som ligger bak – om det er reelle protester eller bare enkelte aktivister – før vi får vite mer om hva som skjer i Kina.

– Vi vet ikke om noen ønsker å spinne en historie eller om det er en bredere protest. Mange i Kina er sinte og frustrerte over covid-politikken. Det er derfor ikke overraskende at det dukker opp protester like før partikongressen.

– Det er ikke slik at enhver protest i Kina er farlig, sier han.

Frykter restriksjoner

Innføring av nye covid-restriksjoner i Shanghai fører nå til frykt og uro for at byen er på vei tilbake til en ny lockdown.

Særlig i de store byene, hvor det har vært lockdown og utenlandske journalister er til stede, har det vært reelle protester tidligere, ifølge Nupi-forskeren.