15-åring skutt og drept i Stockholm – syv skutt på ett døgn

Intetanende familier havnet midt i skuddramaet da 15-åring ble drept i Farsta. – Et fryktelig mørkt døgn, sier Sveriges justisminister.

Politiet jobber på åstedet for drapet i Farsta

11.06.2023 08:42

To mistenkte er pågrepet etter at en 15 år gammel gutt ble skutt og drept i bydelen Farsta i Stockholm lørdag. Tre andre fikk skuddskader.

To av de fire ble funnet utenfor en T-banestasjon, en utenfor en kirke og en ved Larsbodavägen, opplyser politiets pressetalsperson Towe Hägg.

Tre av de sårede er brakt til sykehus, mens den fjerde døde på stedet, opplyser svensk politi på sine nettsider.

Gutten som døde var 15 år. En annen gutt på 15 er skadet, mens en mann på 45 og en kvinne på 65 også er skadet. Politiet sier motivet for skytingen ikke er klart for dem.

To menn ble pågrepet etter en biljakt på motorveien E4.

– Det var en personbil som var interessant og som vi fikk øye på og forsøkte å stoppe. Det gikk ikke med en gang og vi måtte forfølge den på E4 sørover. To personer ble pågrepet, sier pressetalsperson Towe Hägg i politiet.

Hendelsen skjedde på åpen gate. Politi med hund leter etter spor ved åstedet.

Vitne hørte flere skudd

Bilens signalement stemmer med en som ble sett i Farsta. De to mennene er mistenkt for drap og drapsforsøk og skal avhøres.

Det er uklart om alle ofrene var mål for skytingen eller om noen tilfeldig ble truffet.

Et vitne sier til Expressen at han var på stedet med sine to barn da han hørte skudd.

– Jeg hørte «bambambam» åtte til tolv ganger. Jeg hørte at det ikke var fyrverkeri og kjente med en gang at pulsen gikk opp, sier mannen.

Barna gråt

Han og barna søkte tilflukt i en kiosk ved T-banestasjonen.

– De ristet og gråt og syntes dette var kjempeubehagelig, sier han.

Etter skytingen var flere områder i Farsta avsperret, og T-banen stoppet en stund ikke på stasjonen Farsta sentrum. Formålet var å hindre gjerningspersoner i å ta seg ut av området, opplyser politiet.

– Et fryktelig døgn

I alt er sju personer skutt i Storstockholm det siste døgnet, i tillegg til de fire i Farsta, er to skutt i Solna og en i Jordbro fredag kveld.

Justisminister Gunnar Strömmer sier det har vært et fryktelig døgn.

– Et fryktelig mørkt døgn med nye brutale skytinger. I kveld tenker jeg fremfor alt på ofrene og deres pårørende. Politiet jobber intensivt for å stille de skyldige for retten, sier han.

– Vi skal gjøre alt i vår makt for å snu denne utviklingen, sier han.

Sverige er hardt rammet av skytevold. Det ble begått 64 drap med skytevåpen i Sverige i fjor. Da var det i snitt en skyteepisode om dagen i Sverige.

Sveriges justisminister Gunnar Strömmer

Villa beskutt

Natt til søndag ble Sverige rammet av en ny skyteepisode. En villa i Malmö ble beskutt med flere skudd. Det var folk i huset, men ingen ble skadet.

Saken etterforskes som drapsforsøk.

– Det er blitt skutt sånn at det har kommet inn i boligen, sier Peter Martin i politiet. Han legger til at det er kulehull i fasaden på bygget.