Trump stappet badet fullt av hemmelige dokumenter. Hva var det han tenkte på?

Donald Trump viste stolt frem hemmelige dokumenter. Er det egoet som kan gi ham mange år i fengsel?

Donald Trump forsøker igjen å bli USAs president. Det kan få betydning for straffesaken mot ham.

10.06.2023 21:56

Donald Trump er blitt tiltalt på 38 punkter. Blant annet for å ha oppbevart graderte dokumenter, for å ha forsøkt å hindre at dokumentene ble levert tilbake og for å ha løyet til FBI.

Tiltalepunktene mot den tidligere presidenten har en strafferamme som varierer fra 5 til 20 års fengsel.

Noen dokumenter var svært sensitive. Et dokument som omhandlet USAs atomvåpen, var ikke bare merket «strengt hemmelig». Det var også merket med «ORCON» og NOFORN», hvilket betyr at det ikke kunne fjernes fra spesielt beregnede bygninger og at det ikke kunne deles med utenlandske tjenester, ifølge CNN.

Donald Trump hevder han er uskyldig og at han er utsatt for en politisk motivert heksejakt. Lørdag kalte han saken mot ham for «en vits». Han anklaget også FBI for å blande seg inn i valgprosessen. Trump forsøker å bli USAs president igjen.

Et bad med en dusj ble benyttet til å oppbevare kasser med dokumenter på Mar-a-Lago.

Et spørsmål mange nå stiller seg, er hvorfor Trump har handlet slik han gjorde.

Hva tenkte han på da han tok med seg hundrevis av graderte dokumenter fra Det hvite hus til Mar-a-Lago i Florida? Der ble kassevis med dokumenter lagret i alt fra en ballsal til et bad med en dusj.

Hvorfor leverte han ikke tilbake alt sammen da først nasjonalarkivet og deretter FBI krevde å få det tilbake?

Og hvorfor, om vi skal tro tiltalen, fikk han advokatene sine til å gi uriktige opplysninger til FBI?

Tiltalen sier ikke noe direkte om motivene, men den gir noen hint, skriver The New York Times.

Noen ganger lå innholdet i Trumps kasser strødd ut på gulvet.

Bevise at han har rett?

Donald Trump har ikke vært fremmed for å ville slå tilbake mot dem han oppfatter som fiender.

Tiltalen beskriver en episode der Trump på en golfklubb viste frem et hemmeligstemplet dokument til en forfatter. Dokumentet handlet om hvilke planer USA hadde for å gjennomføre et eventuelt angrep på et land. Det skal ha vært snakk om Iran, som Trump på et tidspunkt ønsket å angripe. USAs forsvarssjef, general Mark Milley, forsøkte å bremse Trump.

Trump mente dokumentet beviste at det var han som hadde rett i diskusjonen med Milley.

– Dette vinner saken for meg fullstendig, kan man ifølge tiltalen høre Trump si på et lydopptak.

Tiltalen peker i retning av at ego har vært motivet for Trumps samlemani, skriver US News.

Det er mitt!

I tiltalen kan man lese at Trump ikke vil at noen skal snoke rundt i «hans papirer». Mens han var president hadde Trump et uvanlig forhold til dokumenter. Når han følte seg ferdig med en sak, kunne han finne på å rive papirene i to og kaste det fra seg. Uten tanke for at presidentens dokumenter skal bevares for ettertiden.

På slutten av dagen lot Trump de ansatte rydde pulten hans. Dokumentene ble lagt i en kasse, inntil kassen var full. Noen ganger dro han med seg flere kasser på Air Force One eller på presidentens helikopter.

– Alle steder der Donald Trump har vært, både som president og senere, må sjekkes for å finne ut om det er noen hemmelige dokumenter der, sier Trumps tidligere advokat Michael Cohen til NBC News. Cohen var den som på vegne av Trump betalte 130.000 dollar i hysjpenger til en pornostjerne i 2016. De to er nå bitre fiender.

På Mar-a-Lago var de ansatte nølende til å flytte på kassene med dokumenter, viser tekstmeldinger som er gjengitt i tiltalen. Trump var nemlig veldig oppsatt på å ha kassene med dokumenter i nærheten.

Trump kan ha tviholdt på dokumentene fordi han anså dem som sine og ville vise dem frem når han følte for det.

Let alle steder der Donald Trump har vært, er rådet fra Trumps tidligere advokat, Michael Cohen.

Føler seg fremdeles som president?

Chris Christie, den tidligere guvernøren i New Jersey, har sin egen forklaring. Christie er nå en konkurrent til Trump om å bli det republikanske partiets presidentkandidat i 2024.

– Det er trofeer som han vil vise frem, sa han til ABC News. – Han kan ikke tro at han ikke lenger er president.

Tiltalen viser sider ved Trumps personlighet som vi kjenner fra før, ifølge New York Times-journalist Maggie Haberman.

– Han skal vise seg, han tror han eier alt, han setter rådgiverne sine i uholdbare situasjoner og han beundrer folk som unngår å bli stilt til ansvar, skriver hun på Twitter.

Spiller motivet en rolle?

Spiller det noen rolle hvilke motiver Trump har hatt? Ifølge amerikansk spionlovgivning, som denne saken faller under, så har ikke motivet noe å si for skyldspørsmålet.

Men dersom saken kommer for retten, så kommer Trump antagelig til å gi en begrunnelse for hvorfor han hadde dokumentene, kanskje for å påvirke juryen, sier juristen Stephen Vladeck til The New Yorker. Han er ekspert på de amerikanske sikkerhetslovene og føderal rett og underviser ved Universitetet i Texas.

Ifølge tiltalen finnes det lydopptak der Trump erkjenner at han har et dokument som er hemmeligstemplet. Det kan bli avgjørende for påtalemyndighetens sak dersom Trump faktisk har erkjent dette, ifølge Vladeck.

Men spiller alt dette noen rolle? Kanskje ikke. Trump kan rekke å bli valgt til USAs neste president før det er falt endelig dom i saken. Da kan Trump komme til å beordre justisdepartementet til å legge bort saken, skriver The New York Times.