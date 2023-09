Svensk politi frykter vold og drap på 150 adresser i Stockholm-området

Samtidig sirkulerer en video av onsdagens drap i sosiale medier.

Politisjef Catrine Kimerius Wikström i Sør-Stockholm. Vis mer

Publisert: 29.09.2023 10:45 | Oppdatert: 29.09.2023 12:10

Kortversjonen Svensk politi har en liste over 150 adresser knyttet til kriminelle miljøer hvor de frykter at voldshendelser kan skje. De jobber med å prioritere overvåking.

En video av et drap på en 18-åring i Stockholm sirkulerer i sosiale medier. Den drepte skal ha hatt koblinger til det kriminelle nettverket Foxtrot.

Rikspolitisjef Anders Thornberg sa fredag at barn tar kontakt med kriminelle gjenger. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Svensk politi har en liste på rundt 150 adresser der de frykter at det kan skje voldshendelser. På adressene bor personer fra det kriminelle miljøet, men også slektninger, venner og bedrifter som kan kobles til gjengkriminelle.

– Det er umulig å være på alle steder samtidig, sier Catrine Kimerius Wikström, politisjef i Sør-Stockholm, til SVT.

Hun vil ikke kommentere hvor mange adresser som overvåkes, men sier politiet prøver å prioritere.

– Vi gjør et intensivt arbeid med å prøve å være på de mest utsatte stedene og å få tak i de mest sentrale personene, sier Wikström.

Svensk politi søker i området med hund etter at en 18 år gammel mann ble skutt og drept på en idrettsplass på Mälarhöjden onsdag kveld. Vis mer

Drapsvideo spres på sosiale medier

Onsdag kveld ble en 18-åring skutt og drept på en idrettsplass på Mälarhöjden sør for Stockholm. Barn som trente fotball like ved, gjemte seg i garderobene mens skuddvekslingen pågikk.

I sosiale medier sirkulerer nå en video som skal vise drapet.

– Det er ikke uvanlig at bilder og filmer av grove voldshandlinger publiseres på sosiale medier, sier Luay Mohageb, skribent og etterforsker, til SVT.

– Det kan være for å vise frem egen voldskapital til dem man er i krig med. Det kan til og med være for å vise det frem for det svenske folket. De vet at det bli slått stort opp i mediene og spredt i sosiale medier, sier Mohageb.

18-åringen som ble drept, skal ha hatt koblinger til det kriminelle nettverket Foxtrot.

Utførte videosamtale under drapet

Videoen viser at en av de mistenkte gjerningspersonene hadde en videosamtale samtidig som drapet ble utført.

Mohageb sier at man vet for lite om detaljene til å vite nøyaktig hva som skjer i videoen. Det kan imidlertid tolkes som at det sitter en oppdragsgiver på andre siden av samtalen, som får ta del i henrettelsen.

– Delvis kanskje for at han vil se det av personlige grunner, og delvis for at de som gjennomfører drapet, skal vise at jobben er gjort.

Her blir det gjort åstedsundersøkelser etter at en mann ble drept og en annen skadet i Jordbro, sør for Stockholm, natt til torsdag. Vis mer

Barn tar selv kontakt med gjengene for å drepe

– Sverige opplever terrorlignende voldshandlinger uten sidestykke, sa rikspolitisjefen i Sverige, Anders Thornberg, på en pressekonferanse fredag formiddag.

– Dessverre er det lite som tyder på at den grove volden kommer til å ta slutt raskt. Vår vurdering er at det er sannsynlig at det kommer nye voldshendelser før utviklingen snur, sier Thornberg.

Thornberg trekker frem eksempler på at barn selv tar kontakt med kriminelle gjenger.

– Vi har en situasjon der vi har barn som kontakter nettverkene for å bli mordere, sier Thornberg.

En hovedoppgave for politiet og samfunnet fremover blir å forhindre barn fra å begå drap, understreker han.

– Barn skal ha tro på fremtiden, barn skal ikke ønske å bli mordere, sier han.

Sammen med politiets nasjonale innsatsleder og Sveriges fungerende riksadvokat lovet Thornberg fredag en økt innsats fra alle landets kriminalforebyggende organer.

– Vi skal slå til hardt, ligge tett på og jobbe raskt, sier Thornberg.

Rikspolitisjef i Sverige, Anders Thornberg, sier man ikke kan forvente at den grove volden vil ta slutt med det første. Vis mer

Varsler tiltak i Norge

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hadde fredag et møte med Kripos-sjef Kristin Kvigne om gjengvolden i Sverige og forgreninger til Norge. Mehl varsler flere tiltak fra regjeringen fremover.

– Den voldelige situasjonen i Sverige er av en karakter vi ikke har sett tidligere. Vi har ikke samme situasjon her, men det er svært alvorlig at kriminelle nettverk i Sverige har forgreninger til Norge, sier Mehl.

Hun tar til orde for en styrket innsats mot organisert kriminalitet og narkotikasmugling.

12 drept den siste måneden

11 mennesker er skutt og drept av gjengkriminelle i Sverige den siste måneden.

I tillegg ble en kvinne drept i en eksplosjon i et leilighetsbygg i Uppsala natt til torsdag. En nabo som ikke var hjemme, skal ha koblinger til Foxtrot-nettverket.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) understreket alvoret i en direktesendt TV-tale torsdag kveld.

– Nå blir både barn og uskyldige mennesker rammet av grov vold. Jeg kan ikke understreke nok hvor alvorlig situasjonen er, sa han.