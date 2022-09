Sveriges statsminister vil gå av etter valgnederlag

Statsminister Magdalena Andersson i Sverige erkjenner valgnederlag. Dermed går det mot blå valgseier.

Statsminister i Sverige Magdalena Andersson erkjenner valgnederlag. Selv om Socialdemokraterna ble det største partiet har høyresiden flere mandater.

14. sep. 2022 19:18 Sist oppdatert 14 minutter siden

Sittende statsminister Magdalena Andersson ba om tillit fra velgerne. Men det var ikke nok. Torsdag søker hun avskjed.

– Jeg konstaterer at vi har gjort et sterkt valgresultat, vi er Sveriges største parti og det største i Nord-Europa, sier Andersson på en pressekonferanse onsdag kveld.

Den høyre blokken som ligger an til seier, er en samling av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Ebba Busch, partileder i Kristdemokraterna (KD), utroper nå seier på Instagram. Busch skriver: Vi har et valgresultat, og det svenske folk har stemt for et maktskifte.

– Min dør står åpen

Anderssons parti Socialdemokraterna ligger an til å gjøre et godt valg, beste resultat siden 2002, men foreløpig har høyresiden flere mandater.

– Jeg kommer i morgen til å be om avskjed som statsminister, sier Andersson og erkjenner valgnederlaget. Nesten 2 millioner svensker har stemt på Socialdemokraterna.

– Vi gikk frem i dette valget, men vi må finne ut hva vi kan lære av dette valget og hva som gikk feil, sa Andersson.

Andersson ønsker sine motstandere lykke til med å danne ny regjering. Hun vil lede en overgangsregjering til en eventuell ny regjering er på plass. Andersson understreker at hvis høyresiden ikke får det til, så står hennes dør åpen.

– Mange kjenner på uro

Andersson brukte store deler av sin pressekonferanse på å kritisere Sverigedemokraterna som er valgets store vinner og ligger an til å bli det nest største partiet.

– Jeg vet at mange svensker kjenner på uro ved at så mange har stemt på Sverigedemokraterna. Jeg ser deres uro, og jeg deler den, sa Andersson og beklaget at Sverigedemokraterna får innflytelse i en ny regjering.

SDs oppslutning har økt i alle aldersgrupper. Men det er særlig én velgergruppe som nå har trykket det kontroversielle partiet til sitt bryst: De aller yngste.

Onsdag kveld klokken 19:30 er det bare få valgdistrikter igjen å telle før resultatet i det svenske valget er klart.

Ulf Kristersson leder Moderaterna og ser ut til å lede an mot seier i valget.

Høyresiden i regjeringsforhandlinger

De fire partiene på høyresiden har tatt et nytt mandat og har tre mandater mer enn den rødgrønne blokken når bare 24 valgdistrikt gjenstår å telle.

Moderaterna-leder Ulf Kristerssons regjeringsalternativ på høyresiden hadde da fått 49,6 prosent av stemmene, mens de rødgrønne partiene bak statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna hadde 48,9 prosent av stemmene.

Ettersom det ble et svært jevnt oppgjør mellom de to blokkene, var det ikke mulig å utrope en vinner på valgkvelden søndag.

Det endelige resultatet blir trolig klart onsdag kveld når både forhåndsstemmer og utenlandsstemmer er telt opp.

Når resultatet er klart, venter harde regjeringsforhandlinger mellom partiene som utgjør den seirende blokken. Det ligger altså an til å bli Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna og Kristdemokraterna.