Ukraina fortsetter å ta tilbake okkuperte områder. – En sakte, mobil slitasje

Ukrainske styrker fortsetter presset mot okkupantene. Fredag meldes det om bombeangrep mot russiske mål på ukrainsk jord.

Ukrainske styrker rykket raskt fremover under offensiven i Kharkiv-området. I tillegg til tyngre våpen bruker de mindre, raske kjøretøyer – som denne modifiserte personbilen som her krysser Siverskiy-Donets-elven ved Izium.

16. sep. 2022 22:26 Sist oppdatert nå nettopp

Den ukrainske motoffensiven har momentum flere steder i Ukraina. Lynoffensiven i nordøst har forbløffet mange, men også sørover presser ukrainske styrker seg frem.

– Det har vært kontinuerlig artilleribeskytning begge veier, og det havnet fullstendig i skyggen av det som har skjedd i Kharkiv-regionen, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

Han er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Tidligere i september ble det kjent at Ukraina hadde klart å gjenerobre store områder i Kharkiv-regionen. Etter at russerne har trukket seg ut, er det blitt funnet massegraver med hundrevis av drepte.

Fredag kom det meldinger om bombeangrep mot russiske mål på hver sin kant. Ett angrep i Luhansk og ett missilangrep i en av de første byene Russland invaderte: Kherson.

Angrepet i Kherson raserte en fløy av byadministrasjonens bygning, som blir brukt av okkupasjonsmakten. Minst én person skal være drept og flere er skadede, ifølge statlige russiske medier.

Eksplosjonene skal være utført av amerikanskproduserte Himars-raketter, skriver Reuters. Dette er et rakettsystem med høy presisjon og lang rekkevidde.

Video fra området viser røyk og rester etter bygningen, skriver den britiske avisen The Guardian.

De russiske okkupasjonsstyrkene har malt byskiltet i Kherson i russiske farger.

Fremskritt i Kherson

Helt siden Ukraina gjorde Antonivskyj-broen som knytter elven Dnipro ved Kherson ubrukelig, har Kherson-offensiven sakte gjort fremskritt i Ukrainas favør. Det var i slutten av juli.

– De har holdt Russland isolert og presset jevnt, sier Ydstebø.

På grunn av de ødelagte broene over Dnipro-elven, har ikke de russiske soldatene mottatt tilstrekkelig med forsyninger over til Kherson by. De tusenvis av russiske soldatene trenger store mengder drivstoff, ammunisjon og mat for beholde makten.

Dette har tvunget russerne til å ta i bruk militære ferger over elven, noe som begrenser forsyningene kraftig.

– Offensiven kan kalles for en sakte, mobil slitasje, sier Ydstebø.

Nekter for bombing i Luhansk

Fredag ble det også rapportert om et bombeangrep i byen Luhansk i øst. Dette er «hovedstaden» i den såkalte folkerepublikken Luhansk, som er russiskkontrollert.

Eksplosjonen skal ha drept den russiske statsadvokaten Sergei Gorenko. Det melder det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Russland beskylder Ukraina for angrepene, men president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver, Mikhailo Podolyak, avkrefter dette.

Ifølge han skal dette enten være et resultat av mafiarelaterte konflikter i området eller en måte å kvitte seg med vitner på, ifølge The Guardian.

– Om det er lokal motstand eller styrt ifra Kyiv, er jeg usikker på, sier Ydstebø.

– Men det har vært flere attentater mot ulike myndighetspersoner som jobber på okkupert ukrainsk område, sier han.

Russland står fast

Ukraina har hatt stor medgang den siste tiden. Flere byer og landsbyer er gjenerobret, og Ukraina hevder de har tatt tilbake 7700 kvadratkilometer på svært kort tid.

Nå jobber de ukrainske styrkene for å ta tilbake Kherson. Ydstebø mener alt avhenger av hva som er igjen av russisk kampkraft i området.

Kherson er den eneste regionshovedstaden i Ukraina som russerne har klart å holde siden invasjonen i februar. De har møtt stor folkelig motstand fra innbyggerne i byen. Her demonstrerer folk mot okkupantene i mars.

– Det virker som Ukraina bruker tiden på å svekke russerne så mye som mulig slik at de gir opp, sier Ydstebø.

Samtidig som operasjonene i Kherson og Kharkiv pågår, forsvarer ukrainerne seg mot russisk press i Donbas. Her har russerne en fordel.

– De har fortsatt såpass kraftig artilleri her at de klarer ha en lokal overlegenhet, selv om de mangler angrepstropper, sier Ydstebø.

Ifølge han skal russerne ha brukt alle sine ressurser i Donbas, men oppnådd lite.

– Nå ser det ut som de står fast. På mange måter virker det som Ukraina foreløpig har det strategiske initiativet.