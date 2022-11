Nordmann pågrepet i København - fengsles i 72 timer

Mannen i 20-årene er mistenkt for drap på sin polske samboer og kidnapping og deres felles datter. Han fengsles nå i tre døgn.

6. nov. 2022 10:49 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag kveld ble en norsk statsborger pågrepet av dansk politi. Søndag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Danmark. Han fengsles nå i 72 timer.

– Vi har lørdag kl. 22.37 anholdt en nordmann i København. Mannen er internasjonalt etterlyst, mistenkt for drap begått i Polen, skrev det danske politiet på Twitter. arrow-outward-link

Ifølge Ekstrabladet arrow-outward-link vil mannen være fengslet i tre døgn i påvente av at polske myndigheter begjærer ham utlevert til Polen.

Politiet ba om lukkede dører under fengslinsmøtet.

Nordmannen er mistenkt for drap på sin 26 år gamle polske kjæreste, og for å ha kidnappet deres felles barn.

Det norske Utenriksdepartementet sier til Aftenposten at de er kjent med saken gjennom media.

– Ambassaden i København er i kontakt med dansk politi for å få bekreftet informasjonen, sier pressevakt Mathias Rongved til Aftenposten.

UD sier generelt om slike saker at når norske borgere blir fengslet i andre nordiske land, så sørger lokale myndigheter for at den fengslede får oppnevnt forsvarer.

– De har rett til å kontakte sitt lands ambassade, dersom vedkommende ønsker det. Norske borgere som blir arrestert i utlandet kan anmode om konsulær bistand, skriver pressevakt i UD, Mathias Rongved.

Videre opplyser han om at mindreårige som oppholder seg i nordiske land uten foresatte blir tatt hånd om av det respektive lands barnevernstjeneste.

Begjæres utlevert til Polen

Det var ved 17-tiden lørdag ettermiddag at en kvinne ble funnet drept i sitt hjem i Auschwitz i Polen. Ifølge polsk presse var det faren som fant henne, melder NTB.

Faren kontaktet så politiet og sa at også barnebarnet var borte.

Mannen som lørdag ble etterlyst av polsk politi er i 20-årene og samboer med den døde kvinnen.

Senere samme dag, klokken 23.13, meldte polsk politi på Twitter at barnet var funnet. Hun ble funnet i bilen til den etterlyste i Danmark. Samtidig ble den norske statsborgeren pågrepet.

Både moren og datteren har polsk statsborgerskap. Det sier talsperson for polsk politi, Sebastian Glen, til TV2. arrow-outward-link

Han bekrefter også at polsk politi har begjært ham utlevert til landet for avhør.