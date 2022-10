Gasspresset er større enn noensinne. Derfor kan Europa likevel stå imot Russland.

Putin kan ha et siste trumfkort i «gasskrigen» mot Europa. Likevel taler mye for at EU vil klare å holde uregjerlige medlemmer inne i folden.

Ungarns statsminister Viktor Orban ønsker å avvikle sanksjonene mot Russland. Kan Putins siste ess i ermet få

Før krigen var Russland Europas største leverandør av gass. Med rundt 40 prosent av all gassimport. Nå står de for under 10 prosent.

Land som historisk har vært helt avhengige av russisk gass, har plutselig måttet se seg om etter andre leverandører og energikilder. Prisene på energi har steget til rekordnivåer.