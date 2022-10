Sjefen for Russlands luftforsvar blir øverstkommanderende for russiske styrker i Ukraina

Sjefen for det russiske luftforsvaret, Sergej Surovikin, er utnevnt til øverstkommanderende for alle russiske styrker som kjemper i Ukraina.

Ødelagte russiske stridsvogner står igjen i byen Lyman i Ukraina. Byen ble forrige helg gjenerobret av ukrainske styrker. Foto AP Photo / Leo Correa / NTB

NTB-AP

8. okt. 2022 14:41 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder det russiske forsvarsdepartementet, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax arrow-outward-link .

Han var fra før øverstkommanderende for de russiske styrkene sør i Ukraina. Tidligere har han også vært utstasjonert i Syria.

Han har vært sjef for luftforsvaret siden 2017.

Utskiftingen er den siste i en lang rekke utskiftinger av toppoffiserer i den russiske hæren etter invasjonen av Ukraina i februar.

Den russiske generalen Aleksandr Dvornikov ble utnevnt øverstkommanderende for krigen i april. Han skal ha blitt avsatt sju uker senere, sammen med en rekke andre generaler, etter at innmarsjen i Ukraina ikke gikk som planlagt.

Til sammen har minst åtte generaler fått sparken etter invasjonen, ifølge The Washington Post arrow-outward-link . De politiske lederne i Russland har så langt unnsluppet direkte kritikk for de militære tilbakeslagene, men forsvarsminister Sergej Sjoigu ser nå ut til å være utsatt, ifølge avisen arrow-outward-link .

Den påpeker at det har vært vanskelig å vite hvem som faktisk leder krigføringen og at utskiftinger av ledere ofte skjer uten at det kunngjøres eller noen forklaring.

Sergej Surovikin (lengst til høyre) – her med Russlands president Vladimir Putin og ekspresident Dmitrij Medvedev – blir øverstkommanderende for alle russiske styrker i Ukraina.

En beryktet offiser

Sergej Surovikin er en beryktet offiser. Han skal ha vært den eneste offiseren som ga ordre om å åpne ild under demonstrasjonene mot kuppforsøket i Moskva i 1991.

Det skriver den fremtredende russiske samfunnsforskeren Grigorij Judin på Twitter.

Kuppet i 1991 var de sovjetiske generalenes siste forsøk på å bevare Sovjetunionen. Surovikin støttet kuppforsøket, skriver Judin.

Den gangen tapte han.

Nå har han fått oppgaven å redde Putins krig i Ukraina.

«Disse folkene visste hva de gjorde den gangen, og de vet hva de gjør nå», skriver Judin.