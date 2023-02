Tyrkia: Over 50.000 bygninger ødelagt eller skadet i jordskjelvkatastrofen

Ifølge tyrkiske myndigheter er over 50.000 bygninger ødelagt eller hardt skadet etter jordskjelvkatastrofen.

Dette bildet viser skadeomfanget i et nabolag i den tyrkiske byen Antakya.





15.02.2023 14:53

Alle bygningene utgjør en fare om må rives så fort som mulig, sier departementet for byplanlegging i en oppdatering. Folk bes om å holde avstand til bygninger med ødeleggelser.

Myndighetene i landet har så lang undersøkt nesten 400.000 bygninger etter jordskjelvene som rammet landet natt til 6. februar.

Over 41.000 mennesker er bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene som rammet det sørlig Tyrkia og tilgrensende områder i Syria. Over 35.000 av disse er meldt døde i Tyrkia.

Har fått betale seg ut av byggekrav

Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver jordskjelvene som den verste naturkatastrofen i den europeiske regionen på hundre år.

Tyrkia har på papiret innført strenge regler som skal sørge for at bygninger tåler jordskjelv, men Aftenposten har omtalt hvordan mange har fått muligheten til å betale seg ut av kravene.

Det har ført til at bygninger er oppført i betong uten tilstrekkelig styrke til å tåle kraftige skjelv.

Syv millioner barn rammet

Over syv millioner barn er berørt av jordskjelvene i Syria og Tyrkia. Tusenvis har mistet livet, og svært mange er blitt foreldreløse, fastslår FN.

FNs barnefond Unicef tegner et dystert bilde av fremtiden til de mange barna som ble rammet av jordskjelvene 6. februar.

Barn fotografert i den jordskjelvrammede byen Jandaris i Syria.

– I Tyrkia bor det i alt 4,6 millioner barn i de ti provinsene som ble rammet av de to jordskjelvene. I Syria er 2,5 millioner barn berørt, sier Unicefs talsmann James Elder tirsdag.

Mange tusen barn kan være blant de døde, frykter Elder. Hittil er det funnet over 37.000 døde mennesker etter jordskjelvene for drøyt en uke siden. Det er ikke klart hvor mange av disse som er barn.

– Unicef frykter at mange tusen barn har omkommet, sier Elder og legger til at dødstallene utvilsomt kommer til å øke. Han frykter at det endelige dødstallet kommer til å være «ufattelig»