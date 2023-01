Her er Ukrainas mest kampvillige soldater. En av Russlands nye taktikker byr på utfordringer for dem.

DONBAS, UKRAINA (Aftenposten): Noe har skjedd med den russiske hæren. For Ukraina varsler det dårlig nytt i krigens neste fase.

Soldater fra 25. brigade lader om geværene for å øve seg på nærkamp.

18.01.2023 18:32 Oppdatert 18.01.2023 18:50

Det ukrainske militærets 25. brigade er en sagnomsust gjeng. Ofte er disse soldatene hærens spydspiss på slagmarken. De lilla flaggene som vaier over noen av gravene på militærkirkegårdene i Dnipro, er et testament over hvor farlig jobben deres er.

«Alltid først», står det skrevet på flaggene.

