Da livlegen drepte den nye kongens oldefar

Da livet ebbet ut for kong George V i 1936, fant livlegen frem to sprøyter. Han ville at The Times skulle ha nyheten om kongens død først.

I 1935 feiret George V 25 år på tronen. Prinsesse Elizabeth vinker fra balkongen på Buckingham Palace, mens lillesøster Margaret nesten ikke når opp til kanten.

Da George V lå på dødsleiet den 20. januar 1936, var han ikke bare konge i Storbritannia. Han var også indisk keiser og statsoverhode for nesten en fjerdedel av verdens befolkning.

Den 70 år gamle kongen hadde lenge hatt dårlig helse. Han var en storrøyker og slet med dårlig pust. Da han skulle legge seg på Sandringham slott den 15. januar, klaget han over at han var forkjølet.