Valget i Sverige: Nå øker den blå siden ledelsen. Men ingen tør være sikre.

Nesten dødt løp mellom de to politiske blokkene i Sverige. Ved midnatt ledet den blå siden med knapp margin. Men endelig resultat kommer først onsdag.

God stemning på Sverigedemokraternas valgvake. De ligger an til å bli nest største parti.

11. sep. 2022 19:40 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 23.00 skjedde det en endring.

Gjennom hele kvelden har den rødgrønne siden ledet. Sosialdemokratene lå an til seier. Men i det halvparten var talt opp, så gikk den blå siden forbi. I løpet av den neste halvtimen økte ledelsen til den blå siden. Like etter midnatt var stillingen 48,8 prosent for de rødgrønne og 49,7 prosent oppslutning for de blå.

Da skilte tre mandater den blå siden fra den rødgrønne, ifølge Valgmyndighetenes egen oversikt.

Bare minutter ledelsen krympet til bare ett mandat.

59.000 stemmer skiller blokkene. Fortsatt tør få være sikre på seier. Med et unntak.

– Akkurat nå går Sverige mot et maktskifte, ropte Kristdemokraternas leder Ebba Busch ved midnatt.

– Men som dere vet, det kan tenkes at vi ikke har et valgresultat før onsdag, la hun til.

Hvis det går som Busch håper, vil hun danne regjering med Moderaterna og med støtte fra Sverigedemokraterna. For Kristdemokraterna har ikke gjort noe brakvalg.

Ingen av de to statsministerkandidatene, Magdalena Anderson eller Ulf Kristersson har vært ute og kommentert valget ennå. Klokken 00.30 sa Valgmyndigheten at et foreløpig resultat ikke vil være klar før onsdag. Da får man talt opp stemmene fra svensker i utlandet samt sent innkomne forhåndsstemmer.

Kristdemokraternas leder Ebba Busch sa ved midnatt at det går mot regjeringsskifte. Hennes eget parti har gått tilbake, men hun tror likevel på blå seier.

Vil inn i regjering

Sverigedemokratarne ligger an til å bli Sveriges nest største parti, og dermed det største på den blå siden – foran Moderaterna.

På Sverigedemokraternas valgvake gikk stemningen i taket da partileder Jimmie Åkesson gikk på talerstolen.

– Nå er vi et ordentlig stort parti, sa Åkesson.

Han tok ikke imidlertid sjansen på si om det blir regjeringsskifte.

– Men om det blir maktskifte, vil vi ha en sentrale posisjon i det styret som tiltrer. Vi vil sitte i regjering. Vår ambisjon er en majoritetsregjering, sa Åkesson.

De andre partiene på blå siden har hittil sagt nei til å sitte i regjering med partiet.

Socialdemokraterna lå tidlig an til å beholde makten. Men ved midnatt snudde ledelsen.

Valgthriller

Men det er svært jevnt mellom blokkene.

I noen valgvaker er stemningen avventende. Men hos Sverigedemokraterna var festen i full gang ved 22-tiden. Hos Socialdemokraterna turde de ikke slippe gleden løs tross knapp rødgrønn ledelsen de første timene. Ved 23-tiden ble det blå ledelse.

Da valglokalene stengte kom resultatene av to valgdagsundersøkelser. Dette er undersøkelser som er gjort blant velgere som har avlagt stemme.

Begge viste et knapt rødgrønt flertall.

Socialdemokraterna er Sveriges ubestridt største parti og har økt oppslutning.

Sverigedemokraterna ligger for første gang an til å bli nest største parti.

Men forskjellen mellom blokkene var liten. I SVTs undersøkelse skilte bare 0,6 prosentpoeng de to blokkene. Før midnatt var det så jevnt at flere snakket om at man trenger å få utenlandsstemmene i havn før man er sikre på et resultatet. Alle stemmene er talt opp onsdag.

– Det er så små marginer, at det er vanskelig å vite hvordan det går. Det kan tenkes man må vente til utenlandsstemmer og alle forhåndsstemmer er talt opp, sier Carl Dahlström til Aftenposten. Han er professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet.

Han sier at valgresultatet vanligvis pleier å være klart i god tid før midnatt. Men i år blir det fintelling.

- Noe historisk har skjedd

Valgekspert Henrik Ekengren Oscarsson, som står bak valgdagsmålingen til SVT, sier at «det er noe historisk som har skjedd» om Sverigedemokraterna blir større enn Moderaterna.

Moderaterna lå an til å gjøre et dårligere valg enn sist.

Moderaternas leder endret valgstrategi foran årets valg. For første gang sa partiet ja til å samarbeide med Sverigedemokraterna. Men hvis valgdagsmålingene slår til, er det bare Sverigedemokraterna av de blå partiene som har fremgang. Og Moderaterna har mistet mange velgere til nettopp Sverigedemokraterna.

Høyres søsterparti i Sverige har dessuten mistet mange velgere i bastionen Stockholm. Men etter hvert som stemmene ble talt opp, hentet Moderaterna seg litt inn igjen og ligger omtrent på samme nivå som sist.

Fortsatt er det ikke klart om det blir regjeringsskifte eller ei. Blir det regjeringsskifte, blir Ulf Kristersson trolig statsminister.

Statsminister Magdalena Andersson snakket med mediene da hun kom til Sosialdemokraternas valgvake i Stockholm.

SVTs valgdagsmålingene er en undersøkelse blant ca. 11 000 personer som har avlagt stemme. Men dette er ingen fasit. Ved valget i 2018 traff ikke målingen til SVT helt. Derfor må man vente utover kvelden for å få det endelige resultatet.

Lange køer

Det har vært svært lange køer foran valglokalene i Sverige søndag. Én årsak er at det er nytt system for hvordan man tar stemmesedler. Det har gjort at folk bruker lengre tid. Valgmyndighetene har sagt at det kan forsinke opptellingen av stemmene i årets valg. Ved 21-tiden sto fortsatt folk i kø i Uppsala.

Men det er også knyttet spenning til om flere vil bruke stemmeretten. Flere enn vanlig har forhåndsstemt i årets riksdagsvalg. I tillegg er det valg til kommunestyrer og regioner.

Og årets riksdagsvalg er blitt kalt en «rysare», en thriller: Det har vært dødt løp mellom blokkene på de siste meningsmålingene.

Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna har gjort det svært godt i innspurten av valget.

Dagens statsminister Magdalena Andersson overtok makten i fjor høst, men hadde vært finansminister i den sosialdemokratiske regjeringen helt siden 2014. Hun leder nå en ren sosialdemokratisk regjering. Men hun vil være avhengig av støtte fra Centerpartiet, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

Moderaternas leder Ulf Kristersson ønsker å danne regjering sammen med Kristdemokraterne og med støtte fra Liberalerna og Sverigedemokraterna.

Det var lange køer foran valglokalene søndag, som her i Rinkeby.

Fakta Hvem er hvem i svensk politikk? Socialdemokraterna er Arbeiderpartiets søsterparti i Sverige. Har styrt Sverige de siste åtte årene, men har ikke hatt flertall i Riksdagen. Magdalena Andersson overtok som partileder og statsminister i november 2021 etter Stefan Löfven. Har gått frem på meningsmålingene etter at hun overtok. Miljöpartiet de grøna satt i regjering med sosialdemokratene frem til november. Har slitt på meningsmålingene. Regnes som del av den rødgrønne blokken. Vänsterpartiet ligger et sted mellom norske SV og Rødt. Er lei av å bli brukt som dørmatte for sosialdemokratiske regjeringer og krever innflytelse. Centerpartiet regner seg som et borgerlig parti, men sier nå at de foretrekker Magdalena Andersson som statsminister. Har åpnet for å sitte i en rødgrønn regjering. Er søsterparti både til Venstre og Senterpartiet. Nekter å ha noe å gjøre med hverken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Liberalerna: Liberalistisk, borgerlig parti som har vaket rundt sperregrensen på meningsmålingene. Inngikk avtale med det sosialdemokratiske partiet etter forrige valg, men har forlatt denne og ønsker regjeringsskifte. Moderaterna: Høyres søsterparti i Sverige. Ledes av Ulf Kristersson, som er de borgerliges statsministerkandidat. Partiet har åpnet for å samarbeide med Sverigedemokraterna, men sliter på meningsmålingene. Kristdemokraterna: Kristeligdemokratisk parti og KrFs søsterparti i Sverige. Er Moderaternas nærmeste samarbeidspartner og ønsker å danne regjering med dem. Lederen Ebba Busch var den første av Sveriges politikere som tok initiativ til å snakke med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna: Høyrepopulistisk parti som var Sveriges tredje største i forrige valg. På de siste meningsmålingene har de passert Moderaterna i oppslutning og blitt nest størst. Var lenge en paria i den svenske partisystemet på grunn av sinehistoriske røtter i nynazistiske miljøer. Har kamp mot innvandring som hovedsak. Det siste året har både Moderaterna og Kristdemokraterna begynt å snakke med partiet og regnes som mulig regjeringsgrunnlag for en borgerlig regjering. Vis mer

Valgkampen har vært preget av diskusjon om hvordan man skal bekjempe gjengkriminaliteten. Men de siste ukene har også økende strømpriser seilet opp som et viktig spørsmål for svenske velgere