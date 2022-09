Valget i Sverige: Straks kommer resultatene

Klokken 20 stenger valglokalene i Sverige. Begge de to første valgdagsmålingene viser rødgrønt flertall og plasserer Sverigedemokraterna som nest største parti.

Lange køer foran valglokalet i Rinkeby i Stockholm. Valgmyndigheten har lovet at alle som sto i køen klokken 20, skal få avlegge stemme. Men det kan forsinke opptellingen.

11. sep. 2022 19:40 Sist oppdatert nå nettopp

Da valglokalene stengte kom resultatene av to valgdagsundersøkelser. Dette er undersøkelser som er gjort blant velgere som har avlagt stemme.

Begge viser et knapt rødgrønt flertall.

Begge viser at Sverigedemokraterna ligger an til å bli nest største parti.

Men forskjellen mellom blokkene er liten. I SVTs undersøkelse skiller bare 0,6 prosentpoeng de to blokkene.

Den gir de rødgrønne 49, 8 prosent oppslutning og den blå siden 49,2 prosent.

Hvis valgdagsmålingene slår til og det blir rødt flertall, fortsetter Magdalena Andersson som statsminister i Sverige.

I Tv4 valgdagsmåling er Sverigedemokratarna, som får 21,3 prosent, landets nest største parti. SVTs måling gir partiet 20,5 prosent.

– Det ser bra ut for vår del, men det ser verre ut for maktskiftet. Om dette resultatet står, så er det tungt, sier den profilerte Sverigedemokraten Jessica Stegrud til TV4.

Moderaterna får bare 16 prosent i den målingen, som er et svært dårlig resultat for Høyres søsterparti om det blir fasiten. Ved forrige valg fikk de 19,8 prosent oppslutning.

– Den har store usikkerheter. Man skal være forsiktig med å konkludere, men det er den beste gjetningen vi har, sier Peter Esaiasson, professor i statsvitenskap ved universitetet i Gøteborg på TV 4s sending.

– Men akkurat nå er det et stort pluss for det røde laget, slår han fast.

SVTs valgdagsmålingene er ikke en prognose, men en undersøkelse blant ca. 11 000 personer som har avlagt stemme. Dette er altså en undersøkelse blant langt flere enn en vanlig meningsmåling.

Men dette er ingen fasit. Ved valget i 2018 traff ikke målingen til SVT helt. For eksempel ble Sverigedemokraterna overvurdert i den første undersøkelsen. Derfor må man vente utover kvelden for å få det endelige resultatet. I år har det vært spekulert i at det kan ta tid fordi det er så jevnt mellom blokkene.

Magdalena Andersson overtok som statsminister i fjor høst. Nå kjemper hun for å få beholde makten i fire år til.

Lange køer

Det har vært svært lange køer foran valglokalene i Sverige søndag. Én årsak er at det er nytt system for hvordan man tar stemmesedler. Det har gjort at folk bruker lengre tid. Valgmyndighetene har sagt at det kan forsinke opptellingen av stemmene i årets valg.

Men det er også knyttet spenning til om flere vil bruke stemmeretten. Flere enn vanlig har forhåndsstemt i årets riksdagsvalg. I tillegg er det valg til kommunestyrer og regioner.

Og årets riksdagsvalg er blitt kalt en «rysare», en thriller: Det har vært dødt løp mellom blokkene på de siste meningsmålingene.

Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna har gjort det svært godt i innspurten av valget.

Dagens statsminister Magdalena Andersson overtok makten i fjor høst, men hadde vært finansminister i den sosialdemokratiske regjeringen helt siden 2014. Hun leder nå en ren sosialdemokratisk regjering. Men hun vil være avhengig av støtte fra Centerpartiet, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

Hvis det blir borgerlig flertall, er det ventet at Moderaternas Ulf Kristersson overtar makten. Den største forskjellen fra forrige valg er at de har sagt at de vil samarbeide med Sverigedemokraterna. Et stort spørsmål er om Sverigedemokraterna får større oppslutning enn Moderaterna.

Fakta Hvem er hvem i svensk politikk? Socialdemokraterna er Arbeiderpartiets søsterparti i Sverige. Har styrt Sverige de siste åtte årene, men har ikke hatt flertall i Riksdagen. Magdalena Andersson overtok som partileder og statsminister i november 2021 etter Stefan Löfven. Har gått frem på meningsmålingene etter at hun overtok. Miljöpartiet de grøna satt i regjering med sosialdemokratene frem til november. Har slitt på meningsmålingene. Regnes som del av den rødgrønne blokken. Vänsterpartiet ligger et sted mellom norske SV og Rødt. Er lei av å bli brukt som dørmatte for sosialdemokratiske regjeringer og krever innflytelse. Centerpartiet regner seg som et borgerlig parti, men sier nå at de foretrekker Magdalena Andersson som statsminister. Har åpnet for å sitte i en rødgrønn regjering. Er søsterparti både til Venstre og Senterpartiet. Nekter å ha noe å gjøre med hverken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Liberalerna: Liberalistisk, borgerlig parti som har vaket rundt sperregrensen på meningsmålingene. Inngikk avtale med det sosialdemokratiske partiet etter forrige valg, men har forlatt denne og ønsker regjeringsskifte. Moderaterna: Høyres søsterparti i Sverige. Ledes av Ulf Kristersson, som er de borgerliges statsministerkandidat. Partiet har åpnet for å samarbeide med Sverigedemokraterna, men sliter på meningsmålingene. Kristdemokraterna: Kristeligdemokratisk parti og KrFs søsterparti i Sverige. Er Moderaternas nærmeste samarbeidspartner og ønsker å danne regjering med dem. Lederen Ebba Busch var den første av Sveriges politikere som tok initiativ til å snakke med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna: Høyrepopulistisk parti som var Sveriges tredje største i forrige valg. På de siste meningsmålingene har de passert Moderaterna i oppslutning og blitt nest størst. Var lenge en paria i den svenske partisystemet på grunn av sinehistoriske røtter i nynazistiske miljøer. Har kamp mot innvandring som hovedsak. Det siste året har både Moderaterna og Kristdemokraterna begynt å snakke med partiet og regnes som mulig regjeringsgrunnlag for en borgerlig regjering. Vis mer

Valgkampen har vært preget av diskusjon om hvordan man skal bekjempe gjengkriminaliteten. Men de siste ukene har også økende strømpriser seilet opp som et viktig spørsmål for svenske velgere