Nå skal Harry og Meghan fortelle alt. Serien får kritikk før den er på luften.

Torsdag morgen slippes de tre første episodene av dokumentarserien om hertugparet Harry og Meghan. En tidsinnstilt bombe som vil kunne ødelegge restene av forholdet til den britiske kongefamilien, tror historiker.

Prins Harry og Meghan, hertuginnen av Sussex, vil fortelle alt om forholdet sitt fra start til bruddet med kongefamilien.

Tidligere denne uken slapp Netflix trailerne til den seks episoder lange dokumentarserien «Harry & Meghan». Serien har premiere på strømmetjenesten torsdag kl. 09 norsk tid.

I trailerne hevder hertugparet at de er blitt satt på sidelinjen av den britiske kongefamilien og forfulgt av pressen.

– Jeg måtte gjøre alt for å beskytte familien min, sier prinsen i en trailer.

Dokumentaren skal fortelle parets versjon av kontroversene som førte til at de trakk seg fra den britiske kongefamilien.

– Ingen ser hva som skjer bak lukkede dører, sier prins Harry.

Netflix markedsfører serien som et innblikk i forholdet til et av verdens mest omtalte ektepar.

– Serien inkluderer intervjuer med familie og venner som aldri har snakket offentlig om parets forhold før. Samt historikere og journalister som blottlegger hvordan mediene påvirket Harry og Meghans forhold til kongefamilien og samveldet for øvrig, skriver Netflix.

– Ingen vet hele sannheten. Men vi vet den hele og fulle sannheten, sier prins Harry i traileren.

Prins Harry og Meghan har invitert filmteamet hjem. Serien er delt opp i to med tre episoder i hver.

Tidsinnstilt bombe

Forrige gang de fortalte sin historie, til Oprah Winfrey i 2021, var intervjuet like eksplosivt som traileren. Det kan også skje denne gang.

– Den britiske pressen ser på serien som en tidsinnstilt bombe, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.

Ut fra klippene i traileren kan det komme beskyldninger mot hoffet, kongefamilien og enkeltpersoner i familien.

– Det vil åpenbart skape mye bråk fremover. Og at dette kan være noe positivt for forholdet til familien, er vanskelig å se for seg.

Han viser til popularitetsmålinger blant engelskmenn der Harry og Meghan ikke har en høy stjerne. Men at dokumentarserien retter seg særlig mot et amerikansk publikum, der paret har fått sympati og stor oppslutning.

Paret flyttet fra England til California i 2020. De trappet samtidig ned rollene som arbeidende medlemmer av kongefamilien. De har beholdt sine titler og bruker dem i kommersiell sammenheng, men representerer ikke kongehuset offentlig.

Forlenger berømmelsen

– Hva har de å tjene på dette?

– Penger og oppmerksomhet. Da de flyttet til USA, sa de at de ønsket å slippe unna oppmerksomhet og leve et stille og fredelig liv. Men de har hele tiden søkt oppmerksomhet og trenger penger, sier forfatteren.

Hertugparet har kjøpt en kostbar bolig i Montecito i California og må betale for privat vakthold. Prins Harry har lite utdanning og en avsluttet karriere i forsvaret, mens Meghan jobber ikke lenger som skuespiller.

– De prøver å forlenge berømmelsen de hadde som en del av kongefamilien. De ønsker å fortelle sin versjon av en historie som vi strengt tatt har hørt før, men på denne måten kan de holde på interessen.

– Det er nok viktig å smi mens jernet er varmt.

Men paret kan også tape på å brette ut sin historie for verden. Prinsen har ifølge britiske medier ønsket å moderere sitater i dokumentaren etter dronningen Elizabeths død.

10. september hilste brødrene med ektefeller folket utenfor Windsor slott.

Smeller igjen døren

To dager etter dronning Elizabeths død i september tok de to prinsene Harry og William med koner imot kondolanser fra folket utenfor Windsor. Det skal ha vært prins Williams initiativ å ta med broren. At han strakk ut en hånd for å involvere og pleie forholdet til broren.

Men dokumentarserien og prins Harrys selvbiografi «Spare», som kommer i januar, kan smelle igjen døren som kongefamilien har holdt på gløtt.

– Hvis prins Harry er veldig kritisk, kan det falle i dårlig jord hos britene så kort tid etter at dronningen døde. Det kan slå tilbake. Ved at han ikke får så mye sympati og blir sett på som illojal, sier Isaksen.

– Oppfatningen i britiske medier er at Harry og Meghan har erklært krig mot kongehuset.

– Men vil kongehuset svare hvis det kommer frem grove beskyldninger?

Tidligere har slottet unnlatt å kommentere og imøtegå beskyldninger fra hertugparet.

– Kongehuset kan ikke føre en åpen krig i offentligheten mot medlemmer av familien. Det vil være vanskelig for dem å slå tilbake. Men det spørs hvor hardt hertugparet går ut, sier Isaksen.

Paret har etablert seg i småbyen Montecito i California med sine to barn. Torsdag forteller de sin versjon i Netflix-dokumentaren «Harry & Meghan».

Trailerkritikk

I britiske aviser har bruken av arkivbilder i traileren fått kritikk for å være villedende. Traileren inneholder flere korte sitater, en scene der Meghan gråter, bilder av prinsesse Diana og bilturer der det kan se ut som hertugparet blir jaget av paparazzier.

Men tidligere kongehusreportere kritiserer innholdet i traileren. De hevder noen av klippene er hentet fra helt andre arrangementer som ikke har noe med hertugparets liv i offentligheten å gjøre.

BBC har sett nærmere på fem bilder fra traileren og satt dem opp mot reelle hendelser. Et av bildene stammer fra en premiere på en Harry Potter-film i 2011. To andre bilder, av et fullsatt pressekorps, er fra rettssaker med andre kjente personer. Hertugparets produksjonsselskap har ikke kommentert kritikken.

Julefred?

Den britiske kongefamilien skal i år feire jul på Sandringham slott for første gang siden 2019. Julen havner midt mellom de seks episodene på Netflix og prins Harrys boklansering over nyttår.

– Sånn sett får kongefamilien seks håndgranater kastet mot seg rett før jul, og 10. januar kommer en bombe til, sier Isaksen.

– Det blir nok ikke den store julefreden man så for seg.