Donald Trump tjuvstartet, men tok ikke av

I januar i fjor ble Donald Trump nedrent av kandidater som ville ha støtte. Nå tar flere republikanere avstand fra den eneste erklærte kandidaten i 2024-valget.

Problemene hoper seg opp for presidentkandidat Donald Trump etter en laber start på valgkampen.

05.01.2023 06:44

For ett år siden dro Donald Trump flere tusen tilhengere på sine valgkampmøter. De mange etterforskningene mot Trump og hans firma bød ikke på store utfordringer for ekspresidenten som reiste land og strand rundt for å fortelle at han ble frastjålet seieren i presidentvalget 2020.

Halvannen måned etter at Trump erklærte at han stiller som Republikanernes presidentkandidat, er det en helt annen virkelighet han møter enn for ett år siden.

Holder seg hjemme i Florida

Han har ikke holdt et eneste valgmøte og er nesten ikke å se utenfor sitt hjem i Florida. Det er derimot Florida-guvernør Ron de Santis, som så langt er den eneste som utfordrer Trump på meningsmålinger.

– Hvilken kampanje? Trumps tidlige kandidatur ser mer ut som en reaksjon på at Ron de Santis overpresterer og en juridisk strategi for å hindre tiltale enn en politisk kampanje, sier Dan Eberhart til nyhetsbyrået AP. Han har lenge donert penger til Trumps valgkamper, men heller nå mot å støtte de Santis.

Florida-guvernør Ron DeSantis er en skarp utfordrer for Donald Trump i kampen om å bli republikansk presidentkandidat i 2024. Santos har ikke erklært seg som kandidat så langt. Det har heller ingen andre republikanere gjort – med unntak av Donald Trump. Foto: John Locher, AP/NTB

Flere selvpåførte kriser

Trumps kampanje har først og fremst vært preget av flere selvpåførte kriser.

Han spiste middag med Holocaust-fornekteren Nick Fuentes og rapperen tidligere kjent som Kanye West, som den siste tiden har vært i hardt vær for antisemittiske uttalelser. Trump krevde også at grunnloven skulle settes til side slik at han ble vinner av presidentvalget 2020.

Da Donald Trump varslet en viktig kunngjøring, spekulerte Fox News i at han skulle presentere sin visepresidentkandidat i 2024-valget. Isteden ble Fox News og resten av verden forbauset over bildene Trump tilbød av seg selv for 1.000 kroner. Markedsført som digitale baseballkort viser bildene blant annet Donald Trump som astronaut og superhelt. Bildene var solgt unna i løpet av et døgn.

Anbefaler tiltale mot Trump

Justisdepartementet etterforsker Trump for å ha tatt med seg kassevis av dokumenter, noen strengt graderte, fra Det hvite hus til Mar-a-Lago i Florida.

Kongresshøringene om stormingen av Kongressen 6. januar i fjor konkluderer med at forsøket på statskupp ble planlagt og drevet gjennom av Donald Trump. Komiteen anbefaler at det tas ut tiltale mot Donald Trump og flere av hans nære medarbeidere. Avgjørelsen om tiltale tas av Justisdepartementet.

Trump har fått mye av skylda for at Republikanerne gjorde det dårligere enn ventet i mellomvalget i november. På valgdagen viste det seg å være en stor ulempe å være håndplukket av Trump. For å få støtte fra ekspresidenten måtte Trumps håndplukkede fornekte valgresultatet i 2020. Ingen av valgfornekterne ble valgt.

Kongresskomiteen som etterforsket angrepet på Kongressen slo enstemmig fast at ekspresident Donald Trump bør tiltales for fire ulike lovbrudd. Komiteen understreker at Trump hadde hånden på rattet hele tiden fra planlegging til gjennomføring. Foto: Jacquelyn Martin, AP/NTB

Trump er blitt en klamp om foten

Den tidligere republikanske speakeren Paul Ryan mener Trump er blitt en klamp om foten i presidentvalget 2024.

– Vi ønsker å vinne Det hvite hus, og vi vet at det er mye mer sannsynlig at vi taper med Donald Trump. Sjansen for å vinne er mye større hvis vi ikke har en kandidat som heter Trump, sa Paul Ryan til WISN 12 News like etter valget.

Trumps valgkampteam sier de har brukt tiden til møysommelig å bygge en politisk operasjon.

– Dette er en maraton, og vår plan utføres som planlagt. Vi vil ikke spille medienes spill som vil diktere hvordan vi skal drive valgkamp, sier Steven Cheung til AP. Han er talsmann for Donald Trump.

– Blir større og bedre enn noen gang

Donald Trump har svart på kritikken mot den labre starten kampanjen hans har fått.

– Valgmøtene vil bli større og bedre enn noen gang (fordi landet vårt går til helvete), men det er litt tidlig, tror du ikke det? skriver Trump på sitt sosiale nettsted.

Mens Trump holder seg hjemme i Florida, legger hans potensielle rivaler grunnlaget for egne kampanjer. Det gjør de ved å besøke stater som stemmer tidlig i primærvalget, tale for konservative grupperinger og bygge relasjoner som kan komme til nytte senere i valgkampen.

Donald Trump har knapt vist seg utenfor sitt hjem Mar-a-Lago i Palm Beach etter at han lanserte seg selv som presidentkandidat 15. november i fjor. Foto: Steve Helber, AP/NTB

Sentrale republikanere til Iowa

Bob Vander Plaats leder en Iowa-basert konservativ gruppe. Han forteller at flere republikanske politikere gjentatte ganger har besøkt Iowa, blant dem tidligere visepresident Mike Pence, tidligere utenriksminister Mike Pompeo og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

– De har gjort grunnarbeidet som trengs for å møte iowanerne, og de blir veldig godt mottatt. Det har vært uvanlig stille etter at Trump lanserte sitt kandidatur, det oppleves som om kunngjøringen ikke skjedde, sier Bob Vander Plaats.