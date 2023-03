Amerikansk drone kræsjet etter kollisjon med russisk jagerfly

– Putin risikerer en utilsiktet eskalering, advarer ledende amerikansk senator.

14.03.2023 19:07 Oppdatert 14.03.2023 20:35

– Utrygt, uprofesjonelt og dumdristig.

Slik oppsummerte James Hecker kollisjonen mellom et russisk jagerfly og en amerikansk drone over Svartehavet tirsdag ettermiddag.

Generalen er sjef for amerikanske luftstyrker i Europa og Midtøsten. I en uttalelse tirsdag kveld meldte Hecker at den ubemannede dronen, av typen MQ-9 Reaper, var midt i et rutinemessig oppdrag da det ble avskåret av et russisk jagerfly.

– Dette førte til en kollisjon og at dronen gikk fullstendig tapt, ifølge Hecker.

Hendelsen har ført til kraftige reaksjoner i USA. Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet, retter anklagene direkte mot Russlands leder Vladimir Putin.

– Jeg vil fortelle herr Putin at han må slutte med denne oppførselen før han forårsaker en utilsiktet eskalering, sa Schumer i et innlegg i Kongressen tirsdag kveld.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder den amerikanske dronen ble avskåret fordi den var på vei mot Krymhalvøya. Krym ble okkupert av Russland i 2014.

Det var en drone av denne typen, Reaper, som kolliderte med det russiske jagerflyet av typen SU-27 over Svartehavet.

Ifølge russiske myndigheter kræsjet den amerikanske dronen fordi den plutselig mistet kontrollen som en følge av en brå manøver, ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

– Dumpet drivstoff på dronen

To russiske fly av typen Sukhoj Su-27 skal ha fløyet tett på dronen, ifølge amerikanske myndigheter. Dronen skal ha vært av typen MQ-9 Reaper. Jagerflyet skal ha truffet dronens propell, ifølge pressetalsmann John Kirby i Det hvite hus.

Han legger til at det ikke er første gang russiske jagerfly kommer svært tett på de amerikanske dronene som overvåker området.

– Selv i løpet av de siste ukene har det skjedd tilsvarende hendelser. Men denne utmerker seg fordi den var så uprofesjonell og utrygg. Så i den forstand var dette en unik hendelse, sier Kirby.

Flere ganger før kollisjonen skal de to russiske flyene ha dumpet drivstoff på den amerikanske dronen, ifølge amerikanske forsvarsmyndigheter. Formålet kan ha vært å ødelegge dronens overvåkingsmuligheter.

Foreløpig har ikke russiske og amerikanske forsvarsmyndigheter snakket sammen om hendelsen, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.