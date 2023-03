Trump kan bli tiltalt for hysjhysj-penger til pornostjerne. Nå ber ekspresidenten tilhengerne sine om å «ta nasjonen tilbake».

USAs ekspresident hevder at han blir arrestert på tirsdag. – I så fall vinner han valget til neste år med stor margin, mener en republikansk leder i Kongressen.

Donald Trump er tilbake på alle sosiale plattformer. Nå hevder han via disse at han vil bli arrestert neste uke.

– Protester, ta nasjonen tilbake!

Slik avslutter Donald Trump en melding han la ut på det sosiale mediet Truth Social lørdag ettermiddag.

I meldingen hevder han at påtalemyndigheten i New York vil sørge for at han blir arrestert tirsdag.

– Det er ikke bevist at det er begått noe lovbrudd. Saken er basert på et gammelt oppdiktet eventyr som er blitt motbevist fullstendig, skriver Trump.

Han legger til at delstatsadvokaten på Manhattan, som har ansvaret for etterforskningen, er finansiert av forretningsmannen George Soros.

Hysjhysjpenger

Trump er under etterforskning for en rekke lovbrudd. Vi kommer tilbake til disse. Saken han mener vil føre til at han blir arrestert tirsdag, handler om noe han skal ha gjort før presidentvalget i 2016.

Da skal han nemlig ha betalt pornostjernen Stormy Daniels og Playboy-modellen Karen McDougal totalt 280.000 dollar – rundt tre millioner kroner. Pengene skal ha vært summen det kostet for å få dem til å tie om sine seksuelle forhold til Trump.

Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, ble i 2018 dømt for selve utbetalingene, som han hevdet ble utført på ordre fra Donald Trump. Cohen fikk redusert fengselsstraff for å samarbeide med etterforskerne.

Han er en av flere som skal ha hatt nye møter med påtalemyndigheten på Manhattan de siste ukene, ifølge nyhetsbyrået AP.

Lokale myndigheter i New York forbereder seg nå på skjerpede sikkerhetstiltak i tilfelle det snart blir tatt ut tiltale mot Trump, skriver nyhetsbyrået.

Tror tiltale vil gi Trump valgseier

Flere amerikanske medier, deriblant Fox News, meldte natt til lørdag at påtalemyndigheten i New York var like ved å ta ut tiltale mot Trump. En tiltale vil trolig føre til en pågripelse for å hente inn fingeravtrykk og bilder, men det er opp til sikkerhetstjenesten Secret Service om ekspresidenten skal iføres håndjern eller ikke, melder Fox News.

Saken vekker svært stor oppmerksomhet i USA. Ingen har foreløpig bekreftet offisielt at en tiltale ligger klar eller at Trump skal bli arrestert, men reaksjonene er likevel mange. En av Trumps fremste støttespillere i Kongressen mener at 76-åringen er sikret seier i neste års presidentvalg dersom han blir arrestert.

– Dersom påtalemyndigheten på Manhattan tar ut tiltale mot president Trump, kommer han til å vinne med enda større margin enn han allerede ville gjort, skriver Marjorie Talyor Greene.

Musk er enig

Hun representerer et distrikt i Georgia i Representantenes hus og regnes som en av Trumps viktigste støttespillere i Kongressen. Nylig fungerte hun i en kort periode som vikar for speaker Kevin McCarthy.

Greene har også en advarsel til partifeller som ikke tar Trumps parti i tiden fremover:

– De vil bli husket, foraktet og straffet av dem som utgjør grunnfjellet i partiet, sier hun.

Greene er ikke alene om å mene at Trump vil tjene på å bli arrestert.

– Hvis dette skjer, kommer han til å vinne i et valgskred, skriver Elon Musk – verdens rikeste mann – på Twitter.

Flere etterforskninger

Saken om hyshysjpengene til Daniels og McDougal er på langt nær de eneste juridiske bekymringene Trump må forholde seg til for tiden.

Han skal ha oppbevart tusenvis av dokumenter fra tiden i Det hvite hus i boligen Mar-a-Lago i Florida. Etterforskningsbyrået FBI fant over 100 hemmeligstemplede dokumenter da de gjennomførte en razzia i boligen i fjor. Trump kan bli tiltalt for brudd på USAs spionlovgivning fordi han kan ha satt nasjonens sikkerhet i fare ved å oppbevare dokumentene på ulovlig vis.

Sist gang Trump oppfordret tilhengerne sine til å gjøre opprør, endte mange av dem opp med å storme Kongressen 6. januar 2021. Opprøret førte til at Trump ble stilt for riksrett, men han ble raskt frikjent av Senatet. En komité i Kongressen konkluderte i desember med at Trump hadde et personlig ansvar for opptøyene. Saken etterforskes fortsatt og kan føre til en føderal tiltale mot Trump.

Da Trump kjempet for å omgjøre valgresultatet i 2020, skal han ha lagt stort press på offentlige ansatte i flere delstater for å gjøre som han sa. I delstaten Georgia, der valgresultatet var svært jevnt, skal Trump ha bedt administrasjonsministeren om å «finne» nok stemmer til å sikre ham en seier. Saken etterforskes fortsatt i Georgia.

Kan stille til valg tross tiltale

Donald Trump kunngjorde i november at han stiller som kandidat til presidentvalget i 2024. Lørdag kveld skal han etter planen gjennomføre et stort valgmøte i Waco i Texas. Det blir det første massemøtet for Trump etter at han stilte som presidentkandidat.

Det er ingenting som forhindrer at en person kan stille til valg selv om det er tatt ut tiltale mot vedkommende – eller om kandidaten skulle sitte i fengsel på valgdagen.