Hele verden holdt pusten etter dronestyrten. Så kom den overraskende russiske reaksjonen.

Amerikanske myndigheter mener at russiske SU-27 jagerfly førte til at en amerikansk MQ-9 Reaper-drone styrtet i Svartehavet tirsdag.

En amerikansk drone styrtet i Svartehavet etter å ha møtt på russiske jagerfly. Dronen skal ifølge amerikanerne ha vært på rutinemessig rekognosering i internasjonalt farvann.

Det er første gang noe slikt skjer mellom de to stormaktene siden Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i fjor. Vladimir Putin har på inn- og utpust de siste månedene sagt at Russland er i krig med USA, Nato og Ukraina.

Var tirsdagens kollisjon starten på en ny storkrig?

Det var en drone av denne typen, Reaper, som kolliderte med det russiske jagerflyet av typen SU-27 over Svartehavet. Dronen skal ifølge amerikanerne, ha vært på rutinemessig rekognosering i internasjonalt farvann.

1. Den russiske reaksjonen

Særlig svaret på ett spørsmål avgjør hvilke konsekvenser kollisjonen får: Var dette et uhell?

Eksperter leter nå i de russiske reaksjonene for svar. For mens den vestlige verden ble bombardert av nyhetsmeldinger, var det nesten stille i russiske medier.

Hovedinnslaget på russisk statlig TV var at Putin var på besøk i Sibir. Nyhetsankeret leste rolig opp uttalelsen fra det russiske forsvarsdepartementet. Der understrekes det at dronen var på vei mot Russland, men styrtet uten å bli beskutt. Dronen styrtet fordi «den gjorde en brå unnamanøver og mistet styringen».

Den russiske ambassadøren i USA ble kalt inn på teppet i går kveld. I ettertid var han interessert i å understreke at møtet var «konstruktivt».

– For vår del er vi ikke interessert i noen konfrontasjon mellom USA og Russland. Vi er for å bygge pragmatiske relasjoner til gode for det russiske folk og det amerikanske folk, sa ambassadør Anatolij Antonov.

Vitalij Tsjevsjenko er journalist og kommentator i BBC. Han er overrasket over den milde russiske reaksjonen:

– Den var overraskende blottet for aggresjon. Det var ikke noen kritikk av den amerikanske dronen. Reaksjonen virket som et forsøk på å roe ned situasjonen.

– Dette var nesten helt sikkert et uhell, sier Michael Clarke. Han er professor i krigsstudier ved King´s college og har snakket med BBC.

Men selv om det var et uhell, kan det vel være dårlige nyheter for verdensfreden?

2. Flere kommunikasjonskanaler

Clarke tror at amerikanerne vil sende opp en ny drone raskt. Og kanskje noen fly til å passe på den. Men at det ikke vil bli noen militær gjengjeldelse.

I tillegg til mangelen på russisk aggresjon peker nemlig flere eksperter på at det nå finnes flere kommunikasjonskanaler mellom USA og Russland. Det gjør at man kan få snakket sammen raskt og avklare eventuelle misforståelser og uhell. Det skriver journalist Julian Borger i en analyse i The Guardian.

Det samme sa førsteamanuensis Lars Peder Haga til Aftenposten tirsdag.

– Under den kalde krigen skjedde jo ting som dette enda oftere, og da var kommunikasjonslinjene enda mer begrenset enn de er nå. Å trakassere overvåkingsfly er ganske vanlig, og da må man nesten regne med at ting som dette skjer fra tid til annen, sier Haga som jobber ved Luftkrigsskolen ved Forsvarets høyskole.

Men når forholdet mellom USA og Russland er så spent, hvorfor oppsøker da russerne amerikanske droner?

3. Et kjent mønster

Kollisjonen kom kanskje overraskende på publikum, men hendelser med russiske jagerfly i luften er relativt vanlige. Det viser blant annet en gjennomgang fra tankesmien Rand Cooperation.

«Moskva bruker jevnlig begrensede militære handlinger. Dette er ikke direkte aggressive handlinger, men hendelser som fører til en fare for eskalering,» skriver forskerne i rapporten.

De konkluderer med at Russlands mål er å gi en klar beskjed til USA og deres allierte om at de misliker den amerikanske aktiviteten i dette området. Imidlertid understreker forskerne at de russiske handlingene er ment å være avskrekkende – ikke opptrappende.

Med andre ord: Tirsdagens hendelse føyer seg inn i et russisk mønster som vestlige militære og politiske ledere kjenner til.

Så da er det bare å gå videre som ingenting har hendt?

Ikke nødvendigvis, skriver en av forskerne bak rapporten.

Uhell kan føre til opptrapping

Dara Massicot er en av russlandsforskerne bak rapporten. På Twitter kaller hun tirsdagens hendelse for «en nærflyvning som gikk galt».

Hun har en rekke eksempler der det som skal være en avskrekkende handling, nesten har gått galt. Og at det tirsdag gikk galt da det faktisk førte til at en drone styrtet.

I tillegg er situasjonen i dag åpenbart annerledes fordi Russland har gått til krig i Ukraina. Eksperter frykter at også uhell kan trappe opp krigen, som da et missil havnet på avveie i Polen i november.

– Hendelsen viser igjen den farlige balansegangen mellom Moskva og Washington, og hvordan en feilberegning fører med seg risikoen for at konflikten sprer seg utover Ukraina, skriver nyhetsnettstedet Vox.