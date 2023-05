Mens ekskjæresten råtner i fengsel, går han fri. Den gamle frihetshelten anklages for å ha sveket sin kampfeller.

En dramatisk «flykapring» sendte regimekritikeren Raman Pratasevitsj i fengsel i Belarus. Nå anklages han for å være en «mørk figur» som sviktet alle.

Tre uker etter arrestasjonen sto Raman Pratasevitsj frem på en pressekonferanse i Minsk. Vis mer

23. mai 2021 sjokkerte Belarus-president Aleksandr Lukasjenko Europa og resten av verden. Diktatoren sendte opp et MiG jagerfly for å tvinge ned et Ryanair-fly som fløy gjennom landets luftrom.

En falsk påstand om en bombetrussel ble brukt som påskudd. Lukasjenko var ute etter den da 26 år gamle Raman Pratasevitsj. Som redaktør for Telegram-kanalen Nexta hadde han kritisert regimet i Minsk. Han spilte en viktig rolle under organiseringen av de store protestene i 2020.