Her er anklagene mot Trump

Statsadvokaten har samlet 34 tiltalepunkter mot Donald Trump. Den tidligere presidenten avviser at han brøt loven.

Donald Trump var i retten tirsdag. For første gang fikk han vite detaljene i tiltalen.

04.04.2023 21:08 Oppdatert 04.04.2023 22:31

Saken oppdateres etter hvert som detaljene blir kjent.

Etter at statsadvokat Alvin Bragg i forrige uke varslet at han reiser tiltale mot ekspresident Donald Trump, har detaljene vært hemmelige. Men tirsdag fikk Trump og hans advokater vite detaljene.

«Ikke skyldig», sa Trump da anklagepunktene ble lest høyt.

Alt i alt har Bragg tatt ut en tiltale på 34 lovbrudd. Den teoretiske strafferammen er ifølge Reuters på 136 år. Noe slikt er det ikke snakk om at den 76 år gamle ekspresidenten kan ende opp med.

Ifølge the New York Times er alle de 34 tiltalepunktene «klasse E», som er det laveste nivået i New Yorks rettssystem. Hvert av dem har en maksimal strafferamme på fire år.

Høringen i retten tok lengre tid enn observatører hadde regnet med. Klokken 21.25 norsk tid forlot Trump retten. Han reiste rett til flyplassen for å fly hjem til Florida.

Statsadvokaten: Trump hadde en plan

Ifølge Bragg «orkestrerte» Trump en plan for å kjøpe negativ informasjon om seg selv, for å hindre at opplysningene kom ut. Planen skal ha pågått fra august 2015 til desember 2017.

«For å utføre denne ulovlige planen, brøt deltagerne valglover og førte inn uriktige opplysninger i regnskapene for forskjellige enheter i New York». De skal også ha jukset med regnskapene av skattegrunner.

I en pressemelding skriver Bragg at det er snakk om at han har forfalsket rapporter for å skjule forbrytelser og skadelig informasjon før valget i 2016.

Av kjennelsen fra storjuryen som har kommet frem til at det er grunnlag for å reise sak mot Trump, fremgår det at de fleste påståtte forbrytelsene skjedde etter at han flyttet inn i Det hvite hus.

I all hovedsak er det brudd på staten New Yorks straffelov §175.10, om forfalskning av regnskap.

– Vil kjempe videre

Trumps advokat Todd Blanche sa etter rettsmøtet at han var forbauset over at saken mot den tidligere presidenten i det hele tatt har kommet så langt.

Han sa at Trump er frustrert og vil kjempe videre.

To kvinner og en dørvakt

Av tiltalen skal fremgår at Trump betalte «hysjpenger» til to kvinner, for at de ikke skulle snakke offentlig om å ha hatt sex med ham.

Å betale penger for at noen skal holde munn er ikke et lovbrudd. Spørsmålet er hvor pengene kom fra, hvordan de ble bokført og om de dekkes av lovene om valgkampfinansiering.

Trumps tidligere advokat og «fikser», Michael Cohen, var mellommann. Han innrømmet at utbetalingene var ulovlige valgkampbidrag. Retten dømte ham til tre år i fengsel. Det er ventet at han vil bli et viktig vitne mot Trump.

Statsadvokaten mener også at Trump og hans folk forfalsket regnskap for å skjule utbetalingene.

Den ene kvinnen er pornoskuespilleren Stephanie Clifford, som kaller seg Stormy Daniels. Den andre kvinnen er playboymodell Karen McDougal.

Stephanie Clifford fikk 1,3 millioner dollar umiddelbart før valget i 2016. Av tiltalen fremgår det at Trump engasjerte seg for å utsette betalingen til etter valget. For da kunne de slippe unna å betale, i og med at hun ikke lenger kunne skade ham.

McDougal hevder at hun hadde et ti måneder langt forhold til Trump midt på 2000-tallet. Hun fikk 150.000 dollar i 2016, da hun solgte historien sin til bladet National Enquirer. Historien ble aldri trykket og redaksjonen har senere sagt at betalingen skjedde i forståelse med Trumps valgkamporganisasjon.

Trump benekter begge kvinnenes påstander.

En annen sak i tiltalen er utbetaling av 30.000 dollar til en dørvakt i Trump Tower. Han hevdet at Trump har et barn utenfor ekteskap. Senere viste det seg at dørvaktens historie ikke var sann.

Dørvakten og playboymodellen fikk pengene fra National Enqurier. Som takk ble utgiveren invitert til Trumps innsettelsesseremoni i januar 2021.

Advokaten Michael Cohen la ut pengene som ble betalt til Stormy Daniels. For å få dem tilbake opprettet han et «skallselskap» som sendte en regning for juridiske utgifter til Trumps bedrift.

Mange dokumenter

Statsadvokat Bragg sa etter rettsmøtet at han har mye bevismateriale, ikke bare vitnesbyrdet fra Michael Cohen. det er snakk om tekstmeldinger og dokumenter.

Michael Cohen er dømt for forfalskninger og regnes ikke som et veldig troverdig vitne.

For aktoratet blir det vanskelig å orientere seg gjennom det juridiske terrenget. Regnskapslovene som skal være brutt er på delstatsnivå. Valglovene som skal ha blitt brutt er føderale, de dekker hele USA og håndheves av den sentrale regjeringen.

Pornoskuespillerinnen som kaller seg Stormy Daniels hevder at hun hadde sex med Donald Trump i 2006. Trump benekter det, men betalte henne penger for å holde munn.

Møtes igjen i desember

Nå begynner en periode med forhandlinger mellom statsadvokatene og Trumps forsvarere. Det er fortsatt for tidlig å si når saken kommer opp i rettssalen, om den i det hele tatt gjør det. Neste møte er foreløpig satt til 4. desember.

Trumps advokater vil trolig forsøke å få hele saken avvist, før den kommer opp til hovedforhandlinger med jury.

Aktor sier at de planlegger å forespørre rettsaksdato i januar 2024. Trumps advokater sier at de vil foreslå våren 2024.

Denne saken er bare ett av Trumps juridiske problemer. I Georgia etterforskes han for å ha påvirket valgresultatet i 2020, og presse embedsmenn til å finne falske stemmer. FBI etterforsker håndteringen hans av hemmelig materiale, etter at han gikk av som president.