Omstridt lov vedtatt: Israels domstoler får mindre makt

Mandag stemte Israels parlament Knesset over en mye omtalt lovendring. Nå får ikke Israels dommere overprøve «urimelige» lover

Demonstranter i Jerusalem ble mandag sprayet med vann fra en vannkanon. Vis mer

«Er Israel i ferd med å bli et diktatur?»

Det er et spørsmål som er blitt hyppig diskutert den siste tiden.

Avstemmingen om Israels rettsreform startet søndag. Mandag fortsatte store protester i gatene. De som deltar, mener demokratiet er truet. De fikk ikke gehør.

Mandag stemte politikerne i Knesset for å vedta den første del av statsminister Benjamin Netanyahus forslag om reform av domstolene.

Nå har Israels parlament godkjent deler av lovforslaget, melder Reuters.

Vil svekke domstolene

Netanyahus regjering har foreslått en rekke lovendringer. Kritikere mener de samlet sett vil svekke Israels rettsvesen.

I første omgang handler det om å forby «rimelighetstesten». Domstolene bruker denne som et verktøy til å oppheve lover eller vedtak de mener er diskriminerende eller urimelige.

Rimelighetstesten har gjort at domstolene i Israel regnes som en sterk institusjon. Tidligere i år slo dommerne fast at Aryeh Deri, en ultraortodoks politiker dømt for skattefusk, ikke får sitte i regjering.

Men nå vil altså Netanyahu få en slutt på slik innblanding fra domstolene.

Han og hans regjering mener at lovendringen er viktig for å beskytte demokratiet i Israel. De hevder at domstolene har for mye makt over de folkevalgte politikerne.

– Vil ødelegge staten

Kritikerne mener derimot at lovendringen vil ta Israel et steg nærmere et diktatur.

Hver eneste lørdag i syv måneder har demonstranter inntatt gatene for å protestere mot lovforslaget til Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Tidligere har demonstranter varslet at landet vil «stoppe opp» dersom regjeringen ikke snur.

Flere demonstranter er blitt arrestert som følge av protestene. Vis mer

Timer før avstemningen uttalte opposisjonslederen, Yair Lapid, at det er i ferd med å skje en «katastrofe» i landet.

– De vil ødelegge staten, ødelegge demokratiet, ødelegge for Israels sikkerhet, ødelegge for folket og ødelegge for våre internasjonale relasjoner, sa Lapid.

USAs president, Joe Biden, oppfordret Netanyahu til ikke å gjennomføre lovendringen med hastverk.

– Med tanke på truslene og utfordringene som Israel står overfor nå, gir det ikke mening å skynde seg. Fokus burde være på å samle folket og finne konsensus, sa presidenten på lørdag.