Demonstranter stormet Sveriges ambassade i Bagdad på grunn av koranbrenning

Flere hundre demonstranter har stormet Sveriges ambassade i Iraks hovedstad Bagdad og satt fyr på bygningen. De ansatte ved ambassaden er trygge, opplyser svensk UD.

Demonstranter møtes av irakisk opprørspoliti med batonger, skjold og vannkanoner. Vis mer

Natt til torsdag stormet flere hundre demonstranter Sveriges ambassade i Bagdad.

Bilder og video fra stedet viser synlig røyk fra ambassadebygningen og opprørspoliti er på stedet. Demonstranter veiver med flagg, holder koranen høyt og roper slagord mot ambassaden.

Demonstrasjonen rettet seg mot en ventet koranbrenning foran den irakiske ambassaden i Stockholm torsdag. Det er den seneste i en rekke koranbrenninger i Sverige den siste tiden, noe som har vekket harme internasjonalt.

Synlig røyk fra Sveriges ambassade i Bagdad. Foran holder en demonstrant et bilde av den inflytelsesrike sjialederen Moqtada al-Sadr. Vis mer

Det svenske utenriksdepartementet sier at deres ansatte er i trygghet, og at irakiske myndigheter har ansvaret for å beskytte diplomatiske oppdrag og ansatte.

– Vårt ambassadepersonell befinner seg i sikkerhet, og UD har løpende kontakt med dem, sier svenske UD til Aftonbladet.

Irakiske sikkerhetsstyrker skal være på stedet med elektriske batonger og vannkanoner, rapporterer AFP.

Det irakiske utenriksdepartementet fordømmer hendelsen på det sterkeste i en Twitter-melding. De ber sine sikkerhetsstyrker finne de ansvarlige.

Det norske utenriksdepartmentet opplyser torsdag morgen at det er ingen norske UD-ansatte i Bagdad nå.

Flere hundre demonstranter samlet seg utenfor Sveriges ambassade i natt. Her klatrer de over et gjerde. Vis mer

Åndelig leder oppfordrer til protester

Protestene kommer etter at den inflytelsesrike sjialederen Muqtada al-Sadr skal ha oppfordret til demonstrasjoner mot den ventede koranbrenningen i Stockholm.

Også juni tok noen titalls demonstranter seg inn i den svenske ambassaden i Bagdad. Det skjedde en dag etter en koranbrenning i Stockholm.

Demonstrantene oppholdt seg i ambassaden i rundt et kvarter før sikkerhetsstyrker ankom stedet og skal da ha forlatt bygget på fredelig vis.