Kina innfører sanksjoner mot ledere i USA

Kina har innført sanksjoner mot USAs tidligere handelsminister Wilbur Ross, som nå leder US-China Economic and Security Review Commission (USCC).

NTB

Nå nettopp

Sanksjonene er et svar på sanksjonene USA nylig innførte mot sju kinesiske ledere i Hongkong og Biden-administrasjonens løfte om støtte til demokratibevegelsen der, opplyser kinesisk UD.

Wilbur Ross leder i dag US-China Economic and Security Review Commission (USCC). Kina har også innført sanksjoner mot Carolyn Bartholomew som leder den Washington-baserte organisasjonen Hongkong Democratic Council og Sophie Richardson som leder Human Rights Watchs virksomhet i Kina.

Søndag besøker USAs viseutenriksminister Wendy Sherman Kina, der hun blant annet skal møte utenriksminister Wang Yi og viseutenriksminister Xie Feng. Møtene finner sted i Tianjin, 130 kilometer øst for Beijing.

Anklager om hacking

Forholdet mellom USA og Kina er anstrengt, og det ble ytterligere forverret da president Joe Biden denne uken anklaget landet for å beskytte og tilrettelegge for hackere.

– Den kinesiske regjeringen, ikke ulikt den russiske regjeringen, gjør ikke dette selv, men de beskytter dem som gjør det. Kanskje tilrettelegger de også for dem, sa Biden mandag.

Få timer tidligere anklaget Biden-administrasjonen Kina for et massivt dataangrep mot Microsoft Exchange, en anklage USAs allierte var raske med å slutte seg til.

Norsk protest

Stortingets e-postsystemer ble også rammet av hackingen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) overleverte samme dag en formell protest til den kinesiske ambassaden.

Kinesiske myndigheter avviser anklagen om hacking som grunnløs og har etterlyst beviser.

– Vi mener det er grunn til å stille spørsmål om hvorvidt dette er et kollektivt forsøk på politisk manipulasjon, het det i en uttalelse fra Kinas ambassade til NTB.

Klimasamarbeid

Tonen var tilsynelatende god mellom Biden og Kinas president Xi Jinping da de to diskuterte klimatiltak under et virtuelt toppmøte i april.

Denne uken understreket imidlertid Kina at klimasamarbeidet med USA vil avhenge av hvor godt forholdet er mellom Washington og Beijing er.

– Jeg vil understreke at samarbeidet mellom Kina og USA på spesifikke områder er nært knyttet til hvor sunt det generelle forholdet mellom landene er, sa en talsmann for kinesisk UD denne uken.

– USA bør ikke blande seg i Kinas indre anliggender og svekke Kinas interesser og samtidig forvente forståelse og støtte i bilaterale og globale spørsmål, sa Zhao Lijian.