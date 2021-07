Nytt farevarsel i flomherjede India

Gummibåter må brukes for å evakuere strandede innbyggere i Kolhapur i den indiske delstaten Maharashtra, der kraftig monsunregn har ført til storflom.

Redningsmannskaper fortsetter den desperate letingen etter flomofre i India, der meteorologene har sendt ut nytt farevarsel om kraftig monsunregn.

NTB-AFP

Nå nettopp

Tallet på omkomne steg lørdag til 115, men fortsatt er mange savnet i flere store jordskred og i områder som står under vann i delstaten Maharashtra der storbyen Mumbai ligger.

135.000 mennesker er evakuert, og på vestkysten har monsunregnet forårsaket den verste flommen i en mannsalder i delstaten Goa.

– Folk har mistet så å si alt, sier Goas helseminister Vishwajit Rane.

Minst 1.000 bolighus har fått store ødeleggelser i flommen, men i Goa er det hittil ikke meldt om omkomne.

Jordskred

De fleste dødsfallene så langt har vært i Raigad-området sør for Mumbai, der tre store jordskred raserte flere landsbyer. 47 omkomne er funnet i jordskredene og 53 er fortsatt savnet.

I Mumbai ble også et stort vannrenseanlegg satt under vann, noe som rammet vannforsyningen i de fleste områder av byen som har 20 millioner innbyggere.

Vanskelig evakuering

Årets kraftige monsunregn har fått elver til å gå over sine bredder, diker til å briste og har blant annet isolert byen Mahad der livredde innbyggere måtte søke tilflukt på hustak.

Det dårlige været i området gjorde det umulig å benytte helikoptre i evakueringen, men fredag lettet det noe opp og evakueringen kunne for alvor begynne.

De indiske hæren og marinen, blant dem også dykkere, deltar i redningsarbeidet, men oversvømte og ødelagte veier gjør jobben vanskelig.

Farevarsel

Enkelte steder kom det 60 centimeter med regn i løpet av et døgn, og i Chiplun-området sør for Mumbai sto vannstanden tidligere i uka hele 6 meter over det normale.

Indiske meteorologer har sendt ut rødt farevarsler for flere regioner, som kan vente store nedbørsmengder også de kommende dagene.

Klimaendringer

Ifølge Potsdam Institute for Climate Impact har klimaendringene bidratt til kraftigere monsunregn i India, noe som får alvorlige følger for matproduksjonen og økonomien i et land som er hjem for nesten en femdel av verdens befolkning.

Klimaforskeren Roxy Koll, som er tilknyttet Indian Institute of Tropical Meteorology, er ikke overrasket over årets flom.

– Vi har alt sett en tredoblet økning av ekstremt regn som forårsaker flom i India, sier han.