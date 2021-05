Smittebølgen herjer i India. Men for millioner av innbyggere er ikke viruset det mest dødelige.

Rundt én million mennesker bor på et område på størrelse med Norges minste kommune. Men korona er langt fra deres største problem.

En politikonstabel ser ned på slummen fra en bygning i Dharavi. Bildet er tatt 9. april, 2020. Foto: Rafiq Maqbool, AP / NTB

Nå nettopp

Se for deg Norges minste kommune, Kvitsøy. Der bor det kun 536 mennesker. Området er så lite at du kan gå fra den ene enden til den andre på under én time.

Del så arealet i to. Deretter plasserer du rundt én million mennesker der. Sett opp noen hundre tusen skur de kan bo i. Opptil 10 mennesker bor i samme rom. Enda flere deler ett toalett.

Slik er bosituasjonen i Dharavi i den indiske storbyen Mumbai. Slummen er en av de største i hele Asia.

I fjor fikk Dharavi skryt fra Verdens helseorganisasjon (WHO) for håndteringen av koronasmitten. Nå er smittebølgen tilbake.

Men viruset er langt fra innbyggernes eneste utfordring.