114 døde etter jordskjelvet i Tyrkia – redningsaksjon avsluttes

Til sammen 114 personer er bekreftet døde etter jordskjelvet som rammet Izmir i Tyrkia fredag. Onsdag ble redningsaksjonen avsluttet.

Lokale innbyggere følger med på redningsmannskaper som leter i ruinene av et bygg i Izmir tirsdag. Nå er håpet for å finne ytterligere overlevende ute. Foto: Emrah Gurel / AP / NTB

NTB-DPA

Nå nettopp

Redningsarbeiderne har ikke lenger håp om å finne noen overlevende, fem dager etter det voldsomme jordskjelvet som rammet landets vestkyst.

8.000 mennesker har deltatt i redningsaksjonen, hvor 107 mennesker har blitt reddet ut av ruinene.

Så sent som tirsdag ble to jenter, henholdsvis 14 og 3 år gamle, funnet i live under ruinene av en bygning i Izmir.

Rundt 1.000 mennesker ble skadd i skjelvet, og 147 av dem var tirsdag fortsatt innlagt på sykehus.

Fredagens skjelv ble målt til mellom 6,6 og 7 og hadde sitt senter under bunnen av Egeerhavet nordøst for den greske øya Samos. Der omkom to tenåringer da en vegg raste over dem, mens 19 andre ble skadd.