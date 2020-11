Dreper millioner av mink for å sikre koronavaksinens effekt

Den Kongelige Livgarde er på plass, kollektivtrafikken har sluttet å gå og millioner av mink må bøte med livet. Ingenting skal være uprøvd når Danmark går etter virusmutasjonen «cluster 5».

Fredag demonstrerte minknæringen etter at Danmarks regjering har besluttet å ta livet av landets minkebestand. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / NTB

6. nov. 2020 15:30 Sist oppdatert nå nettopp

«Foreløpige undersøkelser tyder på at virus fra mutasjonen «cluster 5» ikke hemmes av antistoffer fra personer med overstått infeksjon, slik virus som ikke har mutert, gjør.»

Det skriver danske Statens Serum Institut.

Danmark har nå gått til krig mot landets mellom 15 og 17 millioner mink.

Grunnen? Å sikre at potensielle koronavaksiner faktisk gjør mennesker immune.

–Mutasjonen hemmes ikke av antistoffer i samme grad som det vanlige viruset. Antistoffene har fortsatt effekt, men ikke like stor, sier en bekymret faglig direktør Kåre Mølbak i Statens Serum Institut.

Nord-Jylland stopper opp

Onsdag oppfordret statsminister Mette Frederiksen innbyggerne i syv kommuner i Nord-Jylland sterkt om ikke å forlate kommunen de bor i.

Samme dag ble det besluttet å ta livet av minkebestanden. Statens Serum Institut har nemlig konkludert med at smitten har spredt seg fra mink til mennesker, skriver Danmarks Radio.

Nedstengingen tok drastiske skritt: Torsdag stanset kollektivtrafikken i Nord-Jylland.

I tillegg kommer soldater fra Danmarks svar på Garden, Den Kongelige Livgarde, for å hjelpe til med å organisere masseavlivingen. De og andre deler av Forsvaret skal ikke stå for selve avlivingen, men bidra til å holde kontroll.

– Hele Danmark kommer til å få nytte av innsatsen, tålmodigheten og samfunnsånden dere utviser, sa Frederiksen til innbyggerne i Nord-Jylland.

Til landets pelsdyrnæring sa hun:

– Dere mister livsverk som i noen tilfeller er gått i arv gjennom flere generasjoner. Det er en sorgens dag for dere og alle som arbeider i minknæringen.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters / NTB

12 mennesker med «cluster 5»

Så langt er 11 personer registrert smittet med «cluster 5»-mutasjonen i Nord-Jylland.

Og like bekymringsfullt: én med smitte i Midtsjælland, i en annen del av landet enn området som nå stenges. Det skal være uklart hvordan vedkommende, en eldre beboer på et pleiehjem, ble smittet.

– Derfor kan vi ikke garantere at denne mutasjonen ikke finnes i andre deler av landet, sier helseminister Magnus Heunicke.

Alle positive koronaprøver i Danmark skal nå testes for «cluster 5». Så langt har 17 prosent blitt sjekket, skriver Danmarks Radio.

– Det gjøres for at vi skal være sikre på at det ikke finnes smitteklynger andre steder, sier helseministeren.

Statsminister Mette Frederiksen kan ikke utelukke at lignende restriksjoner blir innført i andre deler av landet om smitten sprer seg, melder NTB.