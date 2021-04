Russerne flytter soldater mot Ukraina. Russisk ekspert spår storkrig innen mai.

MOSKVA (Aftenposten): Krigen i Øst-Ukraina kalles Europas glemte krig. Her er årsakene til at den kan blusse opp igjen.

En soldat fra den selverklærte utbryterrepublikken DNR forbereder seg på økt spenning med ukrainske regjeringssoldater. Foto: Alexander Ermochenko, Reuters /NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Nå nettopp

Midt gjennom et europeisk land strekker det seg en grense som ikke er en grense. Det er satt opp grensestasjoner på begge sider for nøye å kontrollere pensjonister som må til den andre siden for å hente pensjon. Eller for å kontrollere familiemedlemmer som er blitt splittet etter at Ukraina i praksis ble delt i to for syv år siden.

Krigen i Øst-Ukraina har krevd omtrent 13.000 liv. Nå er den i ferd med å blusse opp igjen. The Insider, en russisk graveavis, har publisert en video som angivelig viser et tog fullastet med militært utstyr på vei til den annekterte Krim-halvøya.