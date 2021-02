New Yorks guvernør kan fratas koronafullmakter

New York-guvernør Andrew Cuomo kan fratas flere fullmakter etter at det ble kjent at han holdt tilbake informasjon om koronadødsfall i delstaten.

New Yorks guvernør, demokraten Andrew Cuomo, kan fratas fullmakter han ble gitt i forbindelse med koronapandemien. Foto: Hans Pennink / Pool via AP / NTB

NTB

18. feb. 2021 05:58 Sist oppdatert 16 minutter siden

Det er demokratiske partifeller av ham i delstatssenatet som vil frata Cuomo flere av krisefullmaktene han ble gitt under pandemien, skriver New York Times.

Bakgrunnen er at mer enn 9.000 pasienter med koronavirus ble sendt fra sykehus til sykehjem før de var friskmeldt under starten av pandemien, mer enn 40 prosent flere enn det delstatens helsedepartement tidligere har oppgitt.

I tillegg har Cuomo måttet vedgå at antallet sykehjemsboere i delstaten som har dødd med covid-19, er nesten dobbelt så høyt som tidligere oppgitt.

Delstatssenatet kan holde avstemning om tiltakene allerede neste uke, ifølge New York Times. Samtidig har FBI og en føderal statsadvokat i New York åpnet granskning av Cuomo-administrasjonens håndtering av sykehjemmene under pandemien, får avisa opplyst av tre kilder.

Det er uklart om granskningen retter seg mot Cuomo eller eventuelt andre enkeltpersoner.