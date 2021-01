Presset mot Russland øker etter Navalnyj-pågripelsen

Aleksej Navalnyj må løslates umiddelbart, krever Tyskland og andre stormakter. Den russiske opposisjonspolitikeren ble pågrepet da han landet i Moskva.

Aleksej Navalnyj landet i Russland søndag kveld. Han ble pågrepet kort tid etterpå. Foto: Mstyslav Chernov / AP / NTB

NTB-Jonas Berge

– Pågripelsen av Aleksej Navalnyj er fullstendig uforståelig. For ham må rettsstatsprinsippet og beskyttelsen av sivile rettigheter gjelde, noe Russland er bundet av gjennom grunnloven og internasjonale forpliktelser. Han må løslates umiddelbart, skriver Tysklands utenriksminister Heiko Maas på Twitter.

Navalnyj er en av president Vladimir Putins største kritikere. Han er tilbake i Russland for første gang siden han ble forgiftet og evakuert til Tyskland i august i fjor.

– Det er forferdelig at Aleksej Navalnyj, offeret for en forkastelig forbrytelse, er blitt pågrepet av russiske myndigheter. Han må løslates umiddelbart, skriver Storbritannias utenriksminister Dominic Raab på Twitter.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas er rasende på Russland etter at Aleksej Navalnyj ble pågrepet søndag kveld. Foto: Kay Nietfeld / DPA / AP / NTB

Møter advokat

44-åringen ble pågrepet for flere angivelige brudd på betingelsene på en betinget dom for bedrageri fra 2014. Han holdes i arresten til en rettslig kjennelse foreligger, opplyste Russlands fengselsetat FSIN søndag kveld.

Ifølge Navalnyjs medarbeidere ble han natt til mandag holdt på en politistasjon i nærheten av Sjeremetjevo-flyplassen. Mandag formiddag skal opposisjonspolitikeren møte en advokat.

– De slipper inn en advokat nå, opplyste støttespilleren Leonid Volkov på Twitter mandag ifølge nyhetsbyrået AFP.

Navalnyj vendte tilbake til Russland til tross for at russiske myndigheter hadde advart om at han ville bli pågrepet. Han har ansett trusselen for å være et forsøk på å skremme ham til ikke å vende tilbake.

Mange møtte opp da Aleksej Navalnyj og kona Julia returnerte til Russland søndag. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

Pågripelsen fordømmes

Flere land har kritisert Russland kraftig for pågripelsen av opposisjonspolitikeren. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier hun er svært bekymret for Navalnyj-pågripelsen.

– Vi holder russiske myndigheter ansvarlig for at hans grunnleggende rettigheter blir ivaretatt. Russland må gjøre omstendighetene rundt forgiftningen av Navalnyj kjent, skrev Eriksen Søreide på Utenriksdepartementets Twitter-konto søndag kveld.

EU-president Charles Michel har også gått ut og kritisert pågripelsen, mens den nasjonale sikkerhetsrådgiveren til USAs påtroppende president Joe Biden har bedt Russland løslate Navalnyj. Også USAs utenriksminister Mike Pompeo og Frankrike har uttrykt bekymring for pågripelsen.

En talsperson for det russiske utenriksdepartementet har bedt utenlandske ledere «respektere folkeretten» og «håndtere problemer i sine egne land».

– Hører hjemme i Russland

Generalsekretær Geir Hønneland i Den norske Helsingforskomité, som kjemper for at menneskerettighetene skal respekteres, mener at Navalnyj har vist et beundringsverdig mot ved å frivillig vende tilbake til Russland.

– Dette motet fortjener anerkjennelse, selv av russiske myndigheter. De bør umiddelbart løslate Navalnyj, frafalle alle anklager mot ham og la ham utføre sitt fredelige og høyst legitime politiske arbeid, sier Hønneland til NTB.

– Ved å risikere fremtidig kontakt med sin familie, og kanskje sitt eget liv, har Navalnyj tatt et viktig steg mot å sikre at russisk opposisjon forbli der den hører hjemme, nemlig i Russland, fortsetter han.

Forgiftet med nervegift

Vestlige eksperter har fastslått at Navalnyj ble forgiftet med novitsjok, en nervegift som ble utviklet i sovjettiden.

Navalnyj mener det er den russiske sikkerhetstjenesten FSB som står bak, og har anklaget president Vladimir Putin for å ha gitt ordre om at han skulle drepes.

Russiske myndigheter avviser imidlertid all innblanding, og russisk påtalemyndighet mener at det ikke er noen grunn til å etterforske saken.