Topprepublikaner lover ordnet maktoverdragelse

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, sier det vil bli en ordnet overgang etter presidentvalget i USA i november.

Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, her i Kongressen mandag. J. Scott Applewhite / AP / NTB

24. sep. 2020 16:18 Sist oppdatert nå nettopp

McConnells uttalelse torsdag kommer etter at USAs president Donald Trump ikke ville forplikte seg til en fredelig maktovergang hvis han taper valget.

– Vi vil se hva som skjer, sa Trump da han onsdag fikk spørsmål om saken på en pressekonferanse i Det hvite hus.

– Du vet at jeg har klaget svært mye over stemmesedlene, og stemmesedlene er en katastrofe, svarte Trump.

– Vinneren av valget 3. november vil bli innsatt 20. januar. Det vil bli en ordnet overgang, slik det har vært hvert fjerde år siden 1792, skriver McConnell på Twitter.

– Han sier sprø ting

Republikanerens leder bekrefter med uttalelsen linjen flere andre sentatorer og andre politikere i partiet har lagt seg på.

Amerikanske Politico skriver at flere republikanere kom med uttalelser torsdag morgen om at årets valg vil være som de forutgående.

Nettstedet gjengir blant annet en uttalelse fra senator Ben Sasse fra Nebraska.

– Han sier sprø ting. Vi har alltid hatt en fredelig maktorverdragelse. Det vil ikke endre seg, sier han.

Samme avis gjengir senator Marco Rubio fra Florida på følgende:

– Som vi har gjort i over to århundrer, vil vi ha et legitimt og rettferdig valg.