Først var det Trump han måtte temme. Nå har Nato-sjefen fått en ny kranglefant som nekter å innordne seg.

To Nato-land truet med krig mot hverandre: I sommer sto Nato-landene Hellas og Tyrkia på randen av krig. Da gjenopptok Tyrkia leteboring etter gass i farvannet utenfor Kypros. Et område Hellas og Tyrkia strides om. Stoltenberg måtte igjen sette seg på flyet til Ankara for å roe ned tyrkerne. Nato har nå fått på plass en militær «hotline», en direktekanal mellom Tyrkia og Hellas, for å unngå sammenstøt.