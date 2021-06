Det forrige toppmøtet endte i skandale. Nå håper supermaktene på en ny start.

BRUSSEL (Aftenposten): Etter fire og en halv time var det historiske toppmøtet over. Putin forlot møtet med tommelen opp.

Det første håndtrykket mellom Joe Biden og Vladimir Putin. Foto: Alexander Zemlianichenko, AP/ NTB

16. juni 2021 18:59 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Klokken 17.30 var det over. Før tiden.

Det historiske toppmøtet var det første mellom USA og Russland på tre år. Det forrige, mellom Donald Trump og Vladimir Putin i Helsingfors, endte i skandale.

Rett etter møtet holdt Putin pressekonferanse. Der forsikret den russiske presidenten at det ikke var noe fiendtlighet i møtet mellom ham og USAs president Joe Biden.

Dessuten ga han president Biden et sjeldent kompliment:

– Han er veldig forskjellig fra Donald Trump. Han er en erfaren statsleder. Det er ikke alle statsledere det er mulig å holde en samtale gående med i flere timer, slik som Biden, sa Putin.

Dette ble de enige om

Den russiske presidentene sa at samtalene hadde vært konstruktive og at begge sider ytret ønske om å forstå hverandre og finne felles grunn.

Putin presenterte en lang smørbrødliste med saker som ble tatt opp. Og hvor noen ble løst.

De diskuterte hvordan cyberangrep kan hindres.

De ble enige om igjen å sende ambassadører til hverandre, for å senke spenningsnivået mellom landene.

Presidentene ønsker å komme til enighet om fangeutveksling.

Begge land har et ansvar for å sikre strategisk kjernefysisk stabilitet.

Et historisk møte

Det historiske møtet startet klokken 13.00

Det er alltid best å møtes ansikt til ansikt, sa Joe Biden.

Jeg ønsker å takke for initiativet til møtet i dag. Jeg håper det blir produktivt, sa Putin på russisk.

Det var de første ordene som falt etter at Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden høytidelig ga hverandre sine historiske håndtrykk på trappen foran Villa La Grange.

Dette er den herskapelig villaen hvor også Genèvekonvensjonen ble underskrevet i 1864 og som dannet grunnlaget for krigens folkerett.

Foto: Alexander Zemlianichenko / AP Pool

Putin ankom først. Ett kvarter etter rullet Bidens svarte limousin, The Beast , opp foran hovedinngangen.

De to presidentene håndhilste og gikk sammen opp den røde løperen.

Foran inngangen holdt den sveitsiske presidenten, Guy Parmelinen en kort velkomsttale. Deretter vendte de to presidentene ryggen til kameraene og gikk inn i den over 350 år gamle villaen.

Dramatisk start på møtet

Men allerede før toppmøtet kom i gang, startet dramatikken. Mens de to presidentene forsøkte å gi noen korte kommentarer på vei inn til møtet, ble de avbrutt av amerikanske journalister som skrek ut spørsmål.

De forsøkte også å presse seg nærmere Putin og Biden. En amerikansk journalist skal ha blitt dyttet i bakken. Til slutt ropte flere journalister at de følte de ble klemt i hjel i mengden.

Til slutt måtte sikkerhetsstyrkene gripe inn og be pressen fjerne seg. Situasjonen ble blant annet fanget opp på PBS News Hours' overføring, ifølge NTB.

Putin og Biden ble begge vitne til oppstyret.

Det forrige skandalemøtet

Møtet er det første på tre år mellom de to supermaktene. Det siste møtet, mellom Putin og tidligere president Donald Trump i Helsingfors i 2018, huskes best for pressekonferansen etterpå.

Dette møtet mellom Trump of Putin huskes best for Trumps uttalelser på pressekonferansen etterpå. Foto: Pablo Martinez Monsivais, AP /NTB

Da tok Trump parti med russerne og skjelte ut den amerikanske sikkerhetstjenesten.

– Jeg tror på begge sider, sa Trump da han ble spurt om han trodde på USAs etterretningstjenester eller Putin.

«Forrædersk», «motbydelig» og «en av de mest skammelige opptredenene av en amerikansk president, var reaksjonene etterpå.

Ingen forventninger

Denne gangen var det mer fred og fordragelighet. Men så er da også forventningene til møtet blitt tonet kraftig ned på begge sider.

– Moskva har ingen illusjoner. Det fiendtlige forholdet til Washington er kommet for å bli.

Det skriver Dmitri Trunin, politisk analytiker i den internasjonale anerkjente tenketanken Carnegie.

Han mener Putin heller ikke trenger slike toppmøter for å komme på like fot med USA. Eller å bli ansett som en likeverdig partner. For Putin er det viktigst å markere Russlands «røde linjer.» Det handler for eksempel om at Ukraina aldri kan bli medlem av Nato, at Nato kan utplassere militære baser eller raketter i Ukraina -eller forsøke å skape splid mellom Hviterussland og Russland.

-Putins budskap til verden handler mindre om hva han kan gjøre sammen med den amerikanske presidenten, men mer om hva Russland kan gjøre alene -og om nødvendig, mot ønskene til amerikanerne, skriver Trunin.

Ingen felles pressekonferanse

På forhånd var det klart at det ikke ville bli noen felles pressekonferanse etter det historie møtet. Dette for å unngå at pressekonferansen ender om i en konkurranse og analyse av de to ledernes kroppsspråk.

I stedet ble det bestemt at Putin holder en pressekonferanse først. Deretter vil Biden svare på spørsmål. Alt under streng koreografi og regi.

Hvorfor Genève?

Dette vil bli det første USA-Russland toppmøtet i Genève siden Reagan og Gorbatsjov møttes i 1985.

Da ble møtet betegnet som en suksess for det nøytrale «fredslandet» Sveits.

Et av de legendariske toppmøtene mellom USA og daværende Sovjetunionen. Møtet mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov. Foto: Lehtikuva / NTB

Valg av møtested har ikke vært tilfeldig. Forholdet mellom Russland og USA har ikke vært dårligere siden den kalde krigen.

Det var derfor helt uaktuelt å legge møtet til et Nato-land. For Russland var det viktig at møtet fant sted som ikke kunne betraktes som fiendens territorium.

Genève sto på hodet under toppmøtet. Og de røde løperne har på plass før presidentene inntok fredsbyen. Foto: Patrick Semansky / AP

Genève er den nest viktigste FN-byen i verden, etter New York. Byen huser en rekke FN-institusjoner og er vant med å ta imot alle mulige delegasjoner.

Både Russland og USA har store delegasjoner og ambassader i Genève.

For Sveits er dette også et diplomatisk kupp. Sveits ønsker å bli betraktet som en fredsbygger, ikke bare et land som fasiliterer og legger til rette for fredssamtaler

Sveits har også en høy stjerne i Moskva for tiden, spesielt fordi landet ikke har innført sanksjoner mot landet, slik de fleste land i Europa har.

Fakta Den nye isfronten Forholdet mellom USA og Russland er mer spent enn på mange år. USA anklager blant annet Kreml for dataangrep, brudd på menneskerettighetene og styrkeoppbygging langs grensen mot Ukraina.

USA har innført økonomiske sanksjoner mot Russland.

I mars i år svarte Biden bekreftende på et spørsmål om han anså Putin for å være «en morder».

Russland anklager på sin side USA for styrkeoppbygging, både i Norge, Svartehavet og Østersjøen.

USA har for tiden ikke en ambassadør på plass i Moskva. Russland har heller ikke en ambassadør til stede i Washington Vis mer

Les også De skal ikke bli enige, ikke bli venner og stoler ikke på hverandre. Hvorfor møtes Biden og Putin likevel?

Stoltenberg ga Biden taktiske råd

Joe Biden fikk før dagens møte tung oppbakking fra sine allierte i Nato.

Etter Nato-toppmøtet mandag hadde Jens Stoltenberg nok et møte med Biden. Her fikk den amerikanske presidenten siste råd på veien fra en som har forhandlet med Russlands sterke mann.

Jens Stoltenberg ga Joe Biden noen siste taktiske råd på veien til møte med Putin. Foto: Reuters/ NTB

Til norsk presse fortalte Stoltenberg at han hadde delt med Biden hvordan han forhandlet med Putin som norsk statsminister.

– Det er mulig å komme frem til avtaler som Russland respekterer, sa Stoltenberg og viste til avtalene om rustningskontroll som et eksempel.

Samtidig er Nato skuffet over at russerne ikke lenger møter i Russland-Nato-rådet, organet som ble opprettet nettopp for å holde dialogen mellom Russland og Nato åpen.