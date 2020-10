Kraftige reaksjoner etter Trumps korona-tweet: – Bønnene mine går til de 210.000 som har dødd, sier Biden

Etter tre dager på sykehus reiste president Donald Trump hjem. På Twitter skriver han «ikke vær redd for covid». Samtidig gir to tredjedeler av amerikanerne ham strykkarakter.

President Donald Trump tar av seg munnbindet etter at han kom tilbake til Det hvite hus mandag kveld. Erin Scott / Reuters

5. okt. 2020 23:54 Sist oppdatert nå nettopp

SISTE: Trump planlegger å delta i debatten mot demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, 15. oktober, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det store flertallet i en meningsmåling mener at president Trump var uansvarlig i måten han håndterte risikoen for å spre viruset til andre i hans omgivelser.

Det er en spørreundersøkelse som SSRS har gjort for CNN som viser dette. Målingen er tatt opp etter at det ble kjent at presidenten var smittet av korona.

68 prosent av de spurte svarte at de ikke trodde på det som ble sagt fra Det hvite hus om presidentens helsetilstand. Bare 12 prosent trodde på alt som kom fra Det hvite hus.

Tilliten til presidentens håndtering av koronapandemien nådde et nytt bunnivå.

Ifølge målingen var det 60 prosent som mislikte hans håndtering.

– Føler meg bedre enn på 20 år

Dette bildet ble tatt på sykehuset søndag, under en telefonsamtale president Donald Trump hadde med visepresident Mike Pence og flere andre regjeringsmedlemmer og militære ledere. Tia Dufour / The White House

I den sterkt kritiserte Twittermeldingen kunngjorde presidenten at han ville forlate det militære Walter Reed-sykehuset klokken 18.30 amerikansk tid (00.30 norsk tid).

I Twittermeldingen skryter han av medisinene som er utviklet mot covid-19.

– Vi har utviklet, under Trump-administrasjonen, noen virkelig gode medisiner og kunnskap. Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for 20 år siden, skriver han.

I den samme meldingen skrev Trump også «Føler meg veldig bra! Ikke vær redd for Covid. Ikke la det dominere livet ditt.»

Meldingen skapte kraftige reaksjoner hos mange i USA. Der har antallet døde med koronasmitte passert 210.000.

Regnet i forhold til befolkningen er det 648 døde pr. en million innbyggere ifølge Worldometers.info. Tilsvarende tall for Norge er 52, Finland 62, Danmark 114 og Sverige 583.

Biden: – Krisen er ikke over

– Jeg håper presidenten kommer seg raskt. Men nasjonens covid-krise er langt, langt fra over. I dag går mine bønner til familiene til de 210.000 som har dødd av viruset, sa demokratenes presidentkandidat Joe Biden på et valgkamparrangement i Miami.

Joe Biden justerer munnbindet sitt under sin tale i Miami i Florida mandag. BRENDAN MCDERMID / Reuters

Etter en dag da president Trump hadde sendt ut en lang rekke Twittermeldinger som et ledd i valgkampen, føyde Biden til:

– Nå som presidenten er opptatt med å tvitre kampanjebudskap, vil jeg be ham om å gjøre dette også: Støtt bruk av munnbind. Støtt krav om bruk av munnbind over hele landet.

– Hvordan våger du?

En av dem som reagerte kraftig på Trumps tvitring om sykdommen var den demokratiske politikeren Daniel Smith. Han skrev dette svaret til presidenten på Twitter:

– Ikke være redd!?! Er DET slik min familie skal føle det etter å ha mistet FEM mennesker vi dypt bryr oss om!?!? Hvordan våger du!

Fiona Whelan Prine mistet mannen sin, countryartisten John Prine (73) i april. Hun skrev dette på Twitter:

«Du tar feil igjen @realDonaldTrump. Jeg er veldig redd for Covid-19. Sykdommen har knust hjertet mitt og forandret familien min for alltid. Det har drept 210 000 amerikanere. Du er en trist egoistisk mann. Vi fortjener så mye bedre.»

Demokraten Nick Knudsen stiller spørsmålet om hvor mange mennesker presidenten tar livet av ved å bagatellisere sykdommen.

Trump har vært innlagt på sykehus siden fredag etter at han testet positivt for koronaviruset sist torsdag.

– Trygt å dra hjem

Like etter Trumps Twittermelding bekreftet hans personlige lege, Sean Conley, at presidenten blir utskrevet.

Conley sa at legeteamet vurderer at det er trygt for ham å vende hjem selv om presidenten fortsatt er syk og faren ikke er helt over.

Presidentens lege, Sean Conley (i midten) sammen med andre leger i teamet som behandler Donald Trump. Evan Vucci / AP

– Alle våre vurderinger, og ikke minst Trumps kliniske tilstand, støtter at presidenten trygt kan reise hjem. Der vil han være omgitt av medisinsk behandling i verdensklasse, sa Conley på en pressekonferanse utenfor sykehuset.

Han sa også at det er 72 timer siden Trumps hadde feber, og at oksygennivået er bra.

En annen lege, Brian Garibaldi, opplyste at behandlingen med det virusdempende legemiddelet Remdesivir fortsetter. Trump vil få den femte og siste dosen tirsdag.

Mange medisiner

På sykehuset har Trump fått en rekke ulike behandlinger. Noen av dem er anbefalt brukt kun på koronasmittede personer som har et alvorlig og langvarig sykdomsforløp. Han har blant annet fått et betennelsesdempende steroid, og Remdesivir. Det brukes fortrinnsvis hos pasienter som trenger ekstra oksygen.

Tilhengere av president Trump utenfor sykehuset. Manuel Balce Ceneta / AP

Ifølge eksperter er medisinene som Trump har fått, svært kraftige. De påvirker lever og nyrer og kan i verste fall føre til psykose.

– Presidenten går nå på samme medisiner som jeg gir mine pasienter. De kan gi alvorlige komplikasjoner, og han bør ta sin rekonvalesens på alvor, sier Kevin Cho Tipton, som er medisinsk ansvarlig intensivsykepleier og adjunkt i Miami, til nyhetsbyrået TT.

– Deler av den eksperimentelle behandlingen president Trump har fått kan være farlig, både for både presidenten og samfunnet, sier overlege ved Oslo universitetssykehus, Jon Henrik Laake, til VG.