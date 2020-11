«Omvendt» sommer med regn og flom i vente for Australia

Australia går mot en våtere sommer enn vanlig, med større flomrisiko. Nye skogbranner kan imidlertid ikke utelukkes.

Operahuset i Sydney med bakteppe av røyk fra alle skogbrannene i nærheten av byen i fjor. Foto: Peter Talos, NTB

NTB-DPA

10 minutter siden

– Utsiktene våre er helt omvendt fra det vi opplevde i Australia i fjor, sier Andrew Watkins.

Han er sjef for landets meteorologiske institutt.

– Denne sommeren er det ventet mer regn enn normalt i delstatene New South Wales, Victoria og Queensland. Det betyr at vi står overfor en økt risiko for utbredt flom, sier han.

Den australske sommeren fra 2019 til 2020 var den varmeste i landet noensinne. Januar, som var den varmeste måneden noen gang målt i Australia, hadde en gjennomsnittstemperatur for hele landet på over 30 grader hver dag.

Her blir en koala reddet av Simon Adamczyk mens skogbrannene herjet i Australia i fjor. Foto: David Mariuz, Reuters/NTB

Skogbrannene, som oppstår hyppig om sommeren i de tørre områdene i sørøst, spredte seg dypt inn i de tropiske delene lenger nord.

Mer enn 115.000 kvadratkilometer brant. 33 mennesker mistet livet i brannene, og tusenvis av hjem ble ødelagt. Det er den største skogbrannen i Australias moderne historie. Forskere mener den var en konsekvens av tørke knyttet til klimaendringer.

Så mange som tre milliarder dyr døde eller ble fordrevet av skogbrannenes herjinger. Det kom frem i en rapport bestilt av Verdens naturfond (WWF) i juli. Der omtales brannene som «en av de verste katastrofene for dyrelivet i moderne historie».