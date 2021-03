Danmark utsetter avgjørelsen om Astra Zeneca

Danmark har behov for å undersøke den mulige sammenhengen mellom sykdom og vaksinen Astra Zeneca. De kan ikke konkludere med en sammenheng og utsetter derfor pausen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm har holdt flere pressekonferanser sammen om vaksinesituasjonen i Danmark. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

25. mars 2021 11:43 Sist oppdatert nå nettopp

I Norge har vaksinen Astra Zeneca stått på pause i to uker.

Den er også midlertidig stoppet i Danmark og Sverige, samt en rekke andre land. Årsaken er mistanke om alvorlig og uvanlig form for blodpropp som en mulig bivirkning.

På en pressekonferanse i dag ble det klart at danske myndigheter ønsker å utvide pausen i bruken av Astra Zeneca-vaksinen .

I Norge er seks personer lagt inn med uvanlige blødninger, lavt antall blodplater og blødninger. Tre personer har dødd.

Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) jobber med å finne ut om dette skyldes vaksinen.

OUS har foreløpig konkludert med at sykdommen skyldes en kraftig immunrespons. Det er ennå ikke konkludert med at vaksinen er direkte årsak.

Finland opptok i går bruken av vaksinen. Det er imidlertid bare folk over 65 år som kan få vaksinen i landet, bestemte landets folkehelseinstitutt THL onsdag.

Fire mulige utfall

EUs legemiddelbyrå har konkludert med at Astra Zeneca-vaksinen er trygg og effektiv.

I dag skal Danmark komme med en uttalelse om bruken av Astra Zeneca vaksinen. Direktør for det danske helsefirektoratet, Søren Brostrøm, sa i forkant at det var fire ulike scenarioer som kan presenteres på pressekonferansen.

Første scenatio er at bruken av vaksinen fortsetter uten endringer, det andre er at de gjenopptar bruken, men med endring i brukergruppen og andre «forsiktighetsregler». Et tredje scenario er at pausen i vaksinebruken forlenges, og det siste er at vaksinen stoppes og myndighetene fraråder bruk av vaksinen.

Nå melder altså flere medier at de går for å utsette pausen.

En måling fra danske TV 2 viser at en av tre dansker sier de vil takke nei til å ta vaksinen. Majoriteten er likevel positivt innspilt til å ta vaksinen.

Mulig grønt lys i Sverige

Det ventes også en svensk avgjørelse om Astra Zeneca i dag. Avisen Expressen i Sverige skriver at legemiddelverket og folkehelsemyndighetene i landet vil gi vaksinen grønt lys, men bare til visse pasientgrupper.