Sverige gjenopptar vaksinering med Astra Zeneca for personer over 65 år

Danmark fortsetter stansen av vaksinering med Astra Zeneca. Sverige gjenopptar vaksineringen for eldre over 65 år.

På en pressekonferanse torsdag gjorde Anders Tegnell det klart at de ønsker å gjenoppta vaksineringen med Astra Zeneca. Det er bare personer som er 65 år og eldre som skal få vaksinen. Foto: Fredrik Sandberg / Reuters / NTB

25. mars 2021 11:43 Sist oppdatert nå nettopp

I Norge har vaksinen Astra Zeneca stått på pause i to uker.

Det har den også vært i Sverige og Danmark. Årsaken er mistanke om alvorlig og uvanlig form for blodpropp som en mulig bivirkning.

I dag ble det klart at Sverige gjenopptar vaksineringen for personer på 65 år og eldre. I Danmark har de bestemt seg for å utsette avgjørelsen om bruken av vaksinen med tre uker.

Anders Tegnell forklarte på en pressekonferanse torsdag at de ønsket å beskytte den eldre delen av befolkningen. Det er grunnen til at de nå gjenopptar vaksineringen i denne aldersgruppen.

– Det er en stor risiko at vi igjen kan se høye dødstall om vi ikke beskytter denne delen av befolkningen, sier Tegnell på pressekonferansen.

Det svenske folkehelseinstituttet viser til en konklusjon fra det europeiske legemiddeltilsynet EMA om at nytten med vaksinen fra AstraZeneca er større enn risikoen.

Utsetter avgjørelse i Danmark

I Danmark sier myndighetene at de trenger mer tid til å få mer informasjon om vaksinen. De fortsetter stansen i vaksineringen med Astra Zeneca til midten av april.

Direktør for det danske helsedirektoratet, Søren Brostrøm, sier de vil jobbe for fullt gjennom påsken for å få bedre kunnskap om de mulige ukjente bivirkningene av vaksinen.

– Det er fortsatt ikke mulig å si at det er en sammenheng mellom vaksinen og det spesifikke sykdomsbilde. Vi avventer de undersøkelser vi har på gang i Danmark, sier Brostrøm torsdag.

Danmark skal nå undersøke om blodproppene som nå blir meldt inn, inntreffer på grunn av Astra Zeneca, eller om sykdommer forekommer fordi det er så mange som blir vaksinert.

Om det er en overvekt av folk som får sykdommen, ut ifra befolkningen, må de vurdere om risikoen er akseptabel opp mot fordelene vaksinen gir i befolkningen.

Brostrøm sier de er forberedt på at noen kan være skeptisk til å ta vaksinen, om de bestemmer seg for å oppta vaksineringen med Astra Zeneca.

Har ikke konkludert med at vaksine er direkte årsak

I Norge er seks personer lagt inn med uvanlige blødninger, lavt antall blodplater og blødninger. Tre personer har dødd.

Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) jobber med å finne ut om dette skyldes vaksinen.

OUS har foreløpig konkludert med at sykdommen skyldes en kraftig immunrespons. Det er ennå ikke konkludert med at vaksinen er direkte årsak.

Finland opptok i går bruken av vaksinen. Det er bare folk over 65 år som kan få vaksinen i landet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm har holdt flere pressekonferanser sammen om vaksinesituasjonen i Danmark. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

EUs legemiddelbyrå har konkludert med at Astra Zeneca-vaksinen er trygg og effektiv.

En måling fra danske TV 2 viser at en av tre dansker sier de vil takke nei til å ta vaksinen. Majoriteten er likevel positivt innspilt til å ta vaksinen.