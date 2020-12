Sykepleier ble USAs første koronavaksinerte

En sykepleier i New York er blitt den første som har fått koronavaksinen i USA. Det markerer starten på den største vaksinasjonskampanjen i USAs historie.

Her får sykepleieren Sandra Lindsay Pfizers koronavaksine som den første i USAs historisk store vaksinasjonskampanje. Foto: Mark Lennihan/AP/NTB

NTB-AFP

7 minutter siden

Sykepleieren Sandra Lindsay fikk koronavaksinen på et sykehus i New York mandag, kort tid etter at Pfizer-vaksinen fikk nødgodkjennelse av helsemyndighetene.

Vaksinen ble satt mens TV-kameraene kringkastet det historiske stikket på direkten.

– Det føles ikke noe annerledes enn å ta en annen vaksine, sa Lindsay etter å ha fått vaksinen.

– Jeg føler meg bra, jeg er lettet. Jeg håper dette markerer begynnelsen på slutten for denne veldig smertefulle perioden i vår historie. Jeg vil berolige befolkningen med å si at vaksinen er trygg. VI er i en pandemi, og alle må gjøre sin del, sa hun.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo fulgte den historiske vaksineringen, og sa til Lindsay at han håper vaksinen kan hjelpe henne og andre frontlinjearbeidere.

– Det vil ta flere måneder før vaksinen er blitt gitt på bred front. Så dette er et lys i enden av tunnelen, men det er en lang tunnel, sa Cuomo.

– Den første vaksinen er blitt satt. Gratulerer USA, gratulerer verden, skriver USAs president Donald Trump på Twitter.