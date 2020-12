Valget er ikke over. To dueller i Georgia kan få store konsekvenser for USA.

Demokratene gjør innhugg i republikanske bastioner i sørstatene. Et viktig valg i januar vil gi en pekepinn på hvor sterk fremgangen er.

Demokratene har sikret seg presidentskapet og flertall i Representantenes hus, men kampen om Senatet er ikke over.

Hvem som får flertall der blir først avgjort i Georgia 5. januar. I denne ukens episode av Aftenpodden USA snakker kommentator Christina Pletten og korrespondent Øystein K. Langberg om dette svært viktige valget.

– På en måte er det som en runde to i presidentvalget, sier Langberg.

Mange eksperter holder en knapp på at republikanerne vil vinne begge de to setene som er i spill, men på målingene har demokratene en liten ledelse. Pletten peker på at særlig senator Kelly Loeffler, den en av de to republikanske kandidatene, fremstår som et svakt kort.

– Hun er som en robot. Det er nesten så du lurer på om det er et menneske under det lange håret.

Pletten og Langberg snakker også om Trumps våpendrager Rudy Giuliani. Mannen som var med på å få ned New Yorks høye drapstall som ordfører på 1990-tallet og som fikk skryt for håndteringen av 11. september-angrepene i 2001, har hatt et elendig år.

– Under Trumps forhekselse er Giuliani blitt USAs mest latterliggjorte person, sier Pletten.

