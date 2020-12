Endelig en positiv brexitnyhet. Britene dropper forslagene som kunne torpedert avtalen.

BRUSSEL (Aftenposten): Storbritannia dropper nå lovforslagene som kunne tordepert og senket brexitavtalen for godt. Det er et lite gjennombrudd, men ingen brexitavtale.

Boris Johnson kunne endelig glede seg over godt nytt fra sitt forhandlingsteam. Foto: Toby Melville, Reuters/ NTB

Det partene er blitt enig om et absolutt ikke uvesentlig.

Det handler om at den svært følsomme Nord-Irland-avtalen, som er en del av skilsmisseavtalen og som ble fremforhandlet i fjor.

Men tidligere i høst sjokkerte Storbritannia EU ble å introdusere et nytt lovforslag, den omstridte internal market bill, som EU mente både brøt den allerede inngåtte fratredelsesavtalen og internasjonal lov.

EU var sjokkert. Det er bare røverstater, ikke europeiske rettsstater, som gjør slikt, var reaksjonene fra Brussel -men også fra flere europeiske hovedsteder og USA.

Fryktet det var spikeren i kisten

I den allerede dype krisen som har oppstått mellom Storbritannia og EU, fryktet mange at den siste spikeren i kisten kunne blitt slått inn om Storbritannia igjen valgte igjen å bringe to omstridte lovforslag tilbake på forhandlingsbordet. Noe de hele tiden har truet med.

De to lovforslagene, the internal market bill og the finance bill skapte en dyp tillitskrise mellom Storbritannia og EU da det ble lagt på bordet tidligere i høst.

EU mener forslaget er et brudd på brexitavtalen og at det bryter Storbritannias folkerettslige forpliktelser, og har derfor innledet rettslige skritt mot London.

Den britiske regjeringen selv mener forslaget omfatter et sikkerhetsnett som hindrer at Nord-Irland får et annet tollsystem enn resten av Storbritannia dersom samtaler om en ny handelsavtale med EU skulle bryte sammen, men har også innrømmet at deler av det bryter med folkeretten.

Fakta Dette er Nord-Irland avtalen Som en del av skilsmisseavtalen i november 2019, ble EU og Storbritannia enige om en egen protokoll for Nord-Irland. Denne protokollen ble laget som en garanti for å sikre en fortsatt åpen grense mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland. Den skal også sikre integriteten til det indre marked. Det betyr at det vil bli nye handelshindringer og en ny teknisk grense i Irskesjøen – mellom fastlands-Storbritannia og Nord-Irland. Vis mer

Ny grense i Irskesjøen

At denne avtalen nå synes å være på plass, gjør at den nye grensen som kommer i Irskesjøen, mellom Nord-Irland og fastland-Storbritannia, kan bli så sømløs og minimal som mulig. Men grensesjekker blir det.

Det er fordi Nord-Irland fortsatt vil være en del av EUs indre marked og EUs tollunion -mens Storbritannia vil være på utsiden.

Storbritannia blir dermed en slags yttergrense mot Nord-Irland og må handelen mellom de to må reguleres på en helt ny måte.

Boris Johnson og Ursula von der Leyen skal møtes ansikt til ansikt i Brussel imorgen eller torsdag i et forsøk på å redde avtalen. Foto: Henry Nicolls, Reuters/ NTB scanpix

Denne enigheten kom i grevens tid. For mens hovedforhandlingene om en fremtidig samarbeidsavtale mellom EU og Storbritannia er på randen av sammenbrudd, kan være tirsdagens avtale kanskje myke opp stemningen mellom partene noe.

Boris til Brussel for å redde stumpene

Enigheten kom bare timer før Boris Johnson vil reise til Brussel for å forsøke å redde brexit-forhandlingene i ellevte time.

Mandag kveld, etter et nytt mislykket telefonmøte med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, ble det enige om kun én ting: At Boris Johnson ville reise fyisk til Brussel i håp om et gjennombrudd.

– Jeg er alltid håpefull, men må være ærlig å si at det er veldig vrient nå. Vi står fortsatt langt fra hverandre. Men man må være optimist, man på tro på kraften som ligger i sunn fornuft, sa Johnson til BBC tirsdag.

