18-åring siktet for drapsforsøk etter T-banebomben i London

Seks personer er pågrepet så langt i etterforskningen av bomben som gikk av Parsons Green i London fredag forrige uke.

To av dem er blitt løslatt uten siktelse, men de resterende fire fortsatt sitter i politiets varetekt.

18-åringen som ble pågrepet forrige lørdag er siktet for drapsforsøk og bruk av eksplosiver.

Mannen skal møte i Westminster Magistrates Court fredag ettermiddag.

Britiske myndigheter har kalt hendelsen for et terrorangrep. 30 mennesker fikk lettere skader i hendelsen. Mange ble skadet som følge av panikken som brøt ut, og noen fikk brannskader.

Den hjemmelagde bomben gikk ikke av som den skulle, noe som gjorde at skadeomfanget ble mye lavere enn det kunne blitt skal man tro London-politiet. Politisjef Cressida Dick sier i et intervju med radiostasjonen LBC at bomben var full av eksplosiver og splinter og dermed var svært farlig.