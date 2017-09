Moon og Trump enige om å skjerpe sanksjoner mot Nord-Korea

Beslutningen ble tatt i en telefonsamtale mellom de to lederne, ifølge den sørkoreanske presidentens kontor.

– De to lederne ble enige om å styrke samarbeidet og utøve hardere sanksjoner mot Nord-Korea, så landet forstår at deres provoserende handlinger fører til ytterligere diplomatisk isolasjon og økonomisk trykk, sier talsperson Park Soo-Hyun.

Moon og Trump fordømte samtidig Nord-Koreas seneste missiltest, og ble enige om at de to landene skal jobbe i samarbeid med det internasjonale samfunnet for å implementere den seneste resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd.

