Orkanene har knust øy etter øy. Beboerne ber resten av verden om å ta ansvar.

Syv personer omkom da stormen «Maria» passerte over øynasjonen Dominica natt til onsdag, før den traff Puerto Rico i morgentimene med kategori 4 styrke. Kategori 5 er det høyeste nivået.

På Puerto Rico er over tre millioner mennesker uten strøm og 10.000 er evakuert. Guvernøren på øya, som er amerikansk territorium, kalte det for en storm «av historiske proporsjoner». Vinden knuste to værsatellitter.

Stormen var så sterk at redningsmannskapene ikke kunne rykke ut selv om hundrevis av nødanrop kom inn.

Rekordår for ekstremvær

2017 tegner seg til å bli et rekordår når det gjelder ekstremvær i denne regionen. Det har allerede vært 13 navngitte stormer og fire orkaner som er kategori 3 eller sterkere. Enda gjenstår en tredjedel av sesongen.

Carlos Garcia Rawlins / Reuters

For en drøy uke siden knuste orkanen Irma store deler Barbuda, St. Martin og de amerikanske Jomfruøyene St. Thomas og St. John. Tusenvis er hjemløse og har flyktet, blant annet til Puerto Rico, der de nå altså rammes av en ny storm.

Eksistensiell krise

– Vi har lenge fryktet at stigende havnivå skulle true landene våre. Men før det skjer, blir vi blåst bort!

Ambassadør Colin Granderson smiler trist og sier det må være lov med litt svart humor. Han representerer nasjonene i Karibia gjennom paraplyorganisasjonen Caricom. Vi har akkurat kommet ut av et FN-møte om truslene mot verdenshavene, der Norge og statsminister Erna Solberg var vertskap.

– Alle de vestlige landene må gjøre mer for å få utslippene ned. Vi har lenge sagt at dette er en eksistensiell trussel for oss. Noen kalte det for retorikk. Men når du ser på hva som har skjedd over de siste ukene så er det ikke retorikk, det er virkelighet, sier Granderson.

– I morgentimene i dag herjet orkanen over øya Dominica. Vi vet ikke omfanget ennå, men vi vet at det er ille. De siste ukene har en hel øynasjon, Barbuda, blitt evakuert. Det er store ødeleggelser på St. Martin og Jomfruøyene. Vi har aldri opplevd en orkansesong av dette omfanget, og jeg er redd dette er den nye normalen.

Christina Pletten

Må bygge opp igjen sterkere

På FN-møtet etterlyste den norske statsministeren en liste over hva som må gjøres for å møte utfordringene med verdenshavene. Overfiske, forurensing, forsøpling og klimaendringer truer livet i havet, og konsekvensene er alvorlige for oss alle, var budskapet.

– For innbyggerne i Karibia er må det umiddelbare være å bygge opp igjen hus og infrastruktur sterkere, slik at de tåler mer og kan mestre de klimaendringene vi allerede ser, sa Solberg.

– Men på lengre sikt handler det jo særlig om å få ned utslippene. Havet har en viktig link til klimautfordringene, fordi havet tar opp CO₂, men når det blir varmere slipper det gassen ut igjen. Vi vet fortsatt for lite om sammenhengen mellom prosessene i havet og klimaendringer. Lenge trodde vi at havet kunne holde like godt på CO₂, men nå ser det ikke slik ut likevel.

Carlos Garcia Rawlins / REUTERS

Sjokk og gjenoppbygging

Tidligere i uken var det hastemøte her i FN om ødeleggelsene etter Irma. Guvernøren på Barbuda fortalte at hele befolkningen nå er sendt til naboøya.

– For første gang på tre hundre år er det ikke et eneste menneske på Barbuda, sa guvernør Rodney Williams.

Men mens møtedeltagerne diskuterte i New York, var flere andre stormer på vei. Generalsekretær António Guterres noterte at årets orkansesong allerede var den verste som var registrert. Klimaendringer forverrer ekstremværet og «dytter samfunn inn i en ond sirkel av sjokk og gjenoppbygging» sa Guterres.

Det er enorme kostnader knyttet til de stadig mer voldsomme orkansesongene. Fordi landene i Karibia ikke regnes blant de aller fattigste, men har hatt bra økonomisk utvikling, kvalifiserer de ikke for samme type støtte til gjenoppbygging som de aller fattigste nasjonene får, ifølge ambassadør Granderson.

– I løpet av det siste tiåret har åtte av nasjonene våre fått redusert sitt brutto nasjonalprodukt med 50 prosent på grunn av ekstremvær, sier ambassadøren.

– Og det har aldri vært så ille som det er nå.

Modellene for stormsikring som er utarbeidet av eksperter må revurderes etter de siste ukenes superstormer, sier han.

– De har ikke tatt høyde for den type vindstyrke vi har sett nå. Vi må regne med at vi kanskje om noen år kan se vind med hastighet på opp mot 200 miles i timen (321 kilometer i timen, red.anm.). Da trenger vi helt nye modeller for gjenoppbygging, både av private bygninger og offentlig infrastruktur.